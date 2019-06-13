原标题：经济观察：中国消费者实现“小龙虾自由”？

中新社北京6月13日电 (夏宾)进入2019年，中国食客们随着季节的变化，喊出了不同食物“自由”的口号。“车厘子自由”、“牛油果自由”、“荔枝自由”……现在轮到了应季的小龙虾。

价格下探、行情走低，这类词语近期频繁出现在中国各地对于小龙虾市场的报道中。

在北京京深海鲜市场做小龙虾批发生意近四年的刘伟涛告诉中新社记者，今年小龙虾价格确实在历史低点位置波动。

根据水产养殖网数据显示，以市场上主流的4至6钱的青壳虾为例，6月11日，北京京深海鲜市场售价为每斤14元(人民币，下同)；上海嘉燕市场10元；江苏南通11元；湖南岳阳华容12元。对比去年同期，上述相同规格小龙虾的每斤售价下跌了2元至4元不等。

湖北省虾稻产业协会秘书长殷豪对中新社记者说：“去年小龙虾市场行情非常火爆，需求旺盛，但养殖储备不是特别足，这导致整体行业的参与者多了起来，养小龙虾的农户、企业增多，今年的供应量就上来了，所以小龙虾的价格就往下走了一点。”

但他也强调，每年小龙虾的价格都会呈现“V”形走势，从年初开始价格在高位，然后逐步下探，在5、6月时跌至低谷，之后再逐步涨上去。

小龙虾收购、批发环节的价格走低还不能满足食客们实现“小龙虾自由”的愿望。

殷豪称，从全国范围来看，超85%的小龙虾供应给了餐饮机构，剩下的部分则基本流向了电商平台或是在农货市场、超市等地卖给了个人，而因餐馆要考虑各个环节成本和自身经营盈利的问题，到线下实体店品尝小龙虾的食客们不太能感受到小龙虾变得便宜。

而正是殷豪提及的电商掀起了“抢虾”热潮，产地直采是电商平台拿出的“武器”，而这让中国食客离“小龙虾自由”近了一步。

每日优鲜的直采基地在湖北洪湖与潜江两地，其平台上推出了售价99元3斤净重的成品小龙虾；中粮我买网用产地直采推出了自营小龙虾，其一盒3.6斤的成品小龙虾卖99元；苏宁拼购与湖北荆州市主打生鲜小龙虾的“礼小龙”合作，承包了其小龙虾养殖基地，进而在苏宁平台推出生鲜小龙虾。

在北京工作的李衡说：“我现在吃小龙虾基本都是在网上下单，送到家里，除非是要请客吃饭或者有约会才会去店里吃了，网上买小龙虾的价格实惠很多，同样是3斤小龙虾，店里吃的话差不多要贵100块。”

“平台从产地直采小龙虾才能让终端消费者购买时享受到低价，拿到第一手供应链的资源才能实现价格的下探，而这其中最重要的是要通过物流体系、冷链体系降低运输成本。”苏宁拼购总经理张奎如是说。

殷豪亦强调，对于目前线下销售为主的小龙虾来说，在从产地源头就“触电上网”后确实能够“让利于民”，但如何保证物流效率、降低物流成本、提高运输质量则是各大电商平台需要解决的问题。

(责编：庄红韬、付长超)