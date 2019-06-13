福建泉州：刺桐花开红又艳

泉州，一座因海而兴的城市，是古代海上丝绸之路的重要起点。唐末以来，泉州环城遍植刺桐树，每年三四月刺桐花开的时候，也是大批商船集中抵港的时节。枝繁叶茂，花红似火。刺桐花开，笑迎四海宾朋。古泉州故称刺桐。宋元时期，刺桐港与海上丝绸之路沿线100多个国家和地区的港口有商贸往来，被誉为“东方第一大港”。

千年的积淀，70载的绽放。新中国成立以来，特别是改革开放以来，泉州经济社会持续快速发展，成为最具活力的地区之一。

日前，人民网“看见中国”多语种融媒体工作室记者组来到这座历史文化名城，触摸海上丝绸之路繁盛时期泉州“涨海声中万国商”“市井十洲人”的繁华图景。采访组赴泉州下辖的石狮、晋江、德化、安溪、惠安，探寻泉州传统优势产业蓬勃发展、持续转型升级以及泉州人在创业创新创造中书写的新辉煌。

人民网采访组在拍摄泉州东西塔。吴成良摄

一棵树：千年古桑见证海上丝绸之路的过往

了解泉州城，开元寺是最好的起点。开元寺创建于唐代，至今已有1300多年历史，是泉州辉煌历史和中外宗教文化交流的历史见证。著名的东西塔，在寺内东西两侧矗立，是古城泉州独特的标志。

“红砖白石双坡曲，出砖入石燕尾脊”，开元寺体现了典型的闽南建筑风格。其石刻浮雕、斗拱“飞天”等则融合了多元宗教文化。

开元寺初名莲花道场，后改名为“莲花寺”，又称“桑莲法界”，唐开元年间更名为开元寺。“桑莲法界”的由来，缘于这里原本是一片桑园。先有桑，后有寺。至今，寺内仍有一棵千年古桑树。经过岁月洗礼，这棵树已经一分为三，但依然枝繁叶茂，生生不息。

种桑养蚕，印证了历史上泉州丝织业的发达。

泉州开元寺一角。何卓彦摄

一片叶：制茶大师的匠心诠释铁观音的前世今生

说到丝绸之路，就不能不提茶叶。历史上泉州外销大量丝绸、陶瓷、茶叶，进口的产品主要有珠宝、香料、胡椒、珍稀木材、海货以及舶来的食物和药品等。

从市区驱车不到一个小时，我们来到安溪县。这里是著名的茶品种铁观音的发源地。

我们探访了魏荫铁观音第九代传人、国家级非物质文化遗产项目铁观音制作技艺代表性传承人魏月德。相传，1723年，魏月德的祖先魏承荫因观音托梦于一打石坑石壁处发现神奇铁观音茶树，随后悉心繁育栽培，制作出香醇可口的铁观音。

在魏荫名茶总部的铁观音茶史馆，透过其收藏的茶具茶器，我们探索铁观音的历史轨迹。

采青、晒青、凉青、摇青、揉捻、烘干……魏月德饶有兴趣地向我们介绍铁观音的制作过程。世易时移，他仍坚持用古法手工技艺制作铁观音。其镇店之宝“魏十八”采自百年铁观音母树，由魏月德秉持传统制作技艺，历经18道工序精制而成。“魏十八”一斤售价高达18万元。

“我的一生，只做一个事情， 就是茶。”魏月德十几岁就开始制作铁观音，几十年过去，他认为自己首要的身份依然是茶农，肩负着铁观音传承、发展和保护的使命。

魏月德在向采访组介绍铁观音茶树。吴成良摄

在安溪，像魏月德一样，以匠心制作好茶的，还有千千万万的茶农和茶商。位于安溪县城的“中国茶都”茶叶交易市场，茶香四溢，人声鼎沸。

在铁观音优质产区、素有“中国茶叶第一镇”之称的安溪感德镇，我们正赶上当地举办2019年春季茶王赛。200多个茶样依次排开，参加评比。专家评委从外形、香气、滋味、汤色、叶底等方面对参赛样品进行认真细致评审，现场气氛一派火热。

赛茶，是当地的一个传统，目的是通过斗茶、品茶，推广茶文化，提升铁观音品牌知名度、美誉度，以茶产业的持续发展带动乡村振兴。

“一叶”兴，带动百业兴。新中国成立以来，特别是改革开放以来，安溪经济社会持续快速发展，实现了从贫困县，到全国综合实力百强县的历史性跨越。安溪的发展，离不开铁观音茶产业。

一个人：阿拉伯人在石狮服装城扎根

历史上，中国丝绸畅销海外。今天的泉州石狮，则以精美服饰装扮天下人。规模巨大的石狮服装城，共有八个场馆，商户近3000家，其中不乏长期扎根这里的外国客商。

来自伊拉克的哈奇姆是我们在采访中遇到的一位很特别的客商。“欢迎来到我们石狮！”说一口流利的普通话，哈奇姆的这句问候，让采访组倍感亲切。作为石狮哈其姆艾力卡比贸易有限公司的董事长，哈奇姆在石狮快二十年了。以做服装生意起家，扎根石狮服装城，如今他的事业越做越大，公司业务已经多元化，在中国多地有经营项目。

哈奇姆让我们仿佛穿越千年，回到那个万商云集的古泉州。正如他所说，一千多年前，阿拉伯人就来到泉州做生意，今天也一样，而且一年比一年更多。

值得一提的是，石狮服装城不久前获批国家市场采购贸易方式试点，这里的客商在货物出口的通关、税务手续方面享受便利化措施。二十一世纪海上丝绸之路更加通畅。

然而，服装城绝非一日建成。石狮本地人、蓉达服饰老板黄金回向记者展示的一段视频显示，42年前石狮还是一个落后的小镇。他告诉记者，以前石狮很贫穷，改革开放后，因为是侨乡，很多海外华侨寄回来衣物，穿不了的就拿到集市上卖，一些华侨也回来做生意，慢慢就发展出了小商品市场，当地人称“小香港”。在这个过程中，石狮人嗅到了商机，开始进布料来加工衣服。最初用手工缝纫机，逐步发展到规模化、自动化生产，石狮一步步发展起庞大的制衣产业，成为远近闻名的世界服装之都。

来自伊拉克的哈奇姆在石狮服装城。何卓彦摄

一把土：德华白瓷以更具世界性的语言走出国门

在泉州，喝完铁观音，逛一逛中国十大服装批发市场之一的石狮服装城，还有一样东西不容错过，那就是德化的陶瓷。德化陶瓷也是海上丝绸之路的重要出口品。古沉船“南海一号”考古就发现大量德化陶瓷。德化特有的白瓷，嗤声海内外，历史上，欧洲人称德化白瓷为“中国白”，认为这是“中国瓷器之上品”。

德化蕴玉瓷庄已经有120年的历史，是德化陶瓷兴衰浮沉的见证者。瓷庄第四代传承人苏献忠，是陶瓷艺术大师。我们抵达时，他正在工作室带领学徒进行创作。在作品展览室，一件用陶瓷做的梅花，栩栩如生，看起来非常逼真。他创作的环保主题作品，诙谐，又给人启迪。如今，苏献忠推掉大部分应酬，潜心投入“生活·再现”的创作。“把最日常的东西，通过瓷这样的传统载体，进行再现。”这是他目前陶瓷艺术创作的方向。他用陶瓷独创的“纸”，洁白如雪，薄如蝉翼，被英国伦敦维多利亚与艾伯特博物馆收藏。

改革开放后，德化陶瓷行业得以复兴，呈现多样化、多元化发展趋势。苏献忠介绍，从他的父亲开始大量涉及现代题材，包括花卉的塑造，到如今他走出国门到国外办展览，德化陶瓷正在用更多元的方式去呈现自己。就像“纸”那件作品，是更具备世界性的语言。德化白瓷以这种新的艺术形式，重新走出国门，与世界交流。

郑鹏飞的顺美集团，则通过大批量生产陶瓷工艺品和日用器具，让德化瓷器走向世界。1992年他开始办厂，如今公司拥有员工1500多名，沃尔玛、迪士尼等是其合作伙伴。80%的产品销往欧美及其他海外市场。公司设计生产的圣诞节礼品、复活节工艺品和其他欧美节日陶瓷工艺品，广受海外市场欢迎。

谈及创业缘由，郑鹏飞说，早年去广交会，拿到了外贸订单，也就萌生了自己创业的念头。创立公司以来，始终做陶瓷出口，生意也越做越大。期间，他曾到德国闯荡，如今能说一口流利英语。接受我们采访时，与外籍记者用英语侃侃而谈。

陶瓷艺术大师苏献忠接受记者采访。何卓彦摄

一块石：惠安石雕为马丁·路德·金塑像

位于泉州北部沿海地区的惠安县，是远近闻名的“世界石雕之都”。沿街数公里，大小石雕厂家，鳞次栉比，完工的石雕产品临街摆放，蔚为壮观。

鼎立雕刻集团，是当地一家较大规模的石雕企业。不同于一般公司卖石材、做石雕，成立于1999年的鼎立公司给自己的定位是“承载和传播石雕艺术的文化创意企业”。名为“问石”的鼎立艺术馆，就是公司这种理念追求的体现。艺术馆共分三层，展出中外许多艺术家的石雕作品，其中不乏来自法国、美国的知名艺术家。

艺术馆是纯公益的，免费对外开放。当记者问及为什么要建这样的艺术馆时，公司负责人李文敬说，这是公司承载和传播石雕艺术的一部分，也提升了公司的艺术品位。

令记者惊讶的是，位于美国首都华盛顿的马丁·路德·金雕像就是该公司雕刻、制作的。多年前记者在美国工作期间，曾参观这座雕像，没想到它竟是漂洋过海，来自于泉州惠安。

鼎立公司把马丁?路德?金雕像图案印在公司员工的工作服上，成为人们津津乐道的艺术工程项目。

一支伞：智能制造助传统产业转型升级

新中国成立后，特别是改革开放以来，泉州人以非凡的胆识和气魄，抓住机遇，大胆实践，实现了经济社会持续快速发展，成为福建全省乃是全国发展最快、最具活力的地区之一。泉州拥有纺织服装、鞋业、石油化工、机械装备、建筑建材等几个超千亿元的产业集群。

统计数据显示，泉州2018年国内生产总值（GDP）达到8467.98亿元，增长8.9%，总量、增速均列福建省首位，实现了GDP总量连续20年领跑全省。

泉州民营经济尤其发达，被誉为“民办特区”，探索创造的“泉州模式”、“晋江经验”全国闻名，成为国家民营经济综合改革试点地区。

晋江，是中国著名鞋业之都，孕育了许许多多运动品牌。不过，我们在当地不是看鞋，而是雨伞。晋江东石镇被誉为“中国伞都”，其伞具五金制造在全国乃至世界占有极高市场份额。然而，近年来随着劳动力成本的上升，制伞企业面临转型升级的迫切需求。如何突围？位于晋江市创意创业创新园的聚赢数控科技有限公司，给它们带来了解决方案，这就是智能制造。公司研发的伞中棒自动化制造系统，能替代10余个人工工序，节约生产成本90%以上。

星馥乐调香师兼总经理助理许清贵在实验室工作。何卓彦摄

聚赢科技公司副总经理吴尚介绍，公司将以研发的自动化设备为主体，嫁接一些智能车间的其他自动化元素，在东石镇组建制伞行业第一个伞中棒智能制造工厂，起到示范效应。接下来，在制伞行业其他工序，包括伞布的裁切、缝合，也将研发绿色、智能制造解决方案。

本土企业的创新，解决本土传统优势产业的痛点，这是一个典型的案例。

同样位于晋江“三创园”的星馥乐公司，是一家生物科技企业，从事天然香料香精的开发。该公司从菊花、当归甚至从铁观音茶叶中萃取天然香精，产品很具创新性。

近年来，泉州加快经济产业的转型升级，“泉州制造”正向“泉州创造”全面提升。在晋江“三创园”，我们看到了这样的样本。

“泉州有着独特的地理环境，泉州人以海为田、面向海洋。远古时期，土著闽越人就非常善于造船驾舟，通过海洋与外界进行物品交换。”泉州海外交通史博物馆研究员王丽明告诉记者，到宋代海上丝绸之路发展到巅峰时期，泉州吸引了来自世界各地不同国家和民族的商人、传教士。世界四大旅行家中有三个来过泉州，他们以生动的笔触，描写泉州的盛况。王丽明介绍，即使明清海禁时期，泉州人由于生存、发展需要，私商也络绎不绝。清代，泉州人大量下南洋。近现代的泉州也积极行走在海外贸易的道路上。

面向海洋，孕育出泉州敢闯、敢拼、开放、包容的城市品格。千百年积淀的精气神，是泉州在市场经济条件下创业创新创造源源不断的动力。刺桐花，泉州的市花，如今绽放得更加红艳。

(责编：栗翘楚、付长超)