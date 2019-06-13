消费报告：超六成90后购物时关注产品性价比

人民网北京6月13日电 今日，唯品会联合南都大数据研究院发布《中国社会新人消费报告》。在毕业季之际，首次将目光聚焦于毕业进入社会5年以内的“社会新人”这一独特的90后人群切面，从人群特征、消费行为及消费趋势等多个层面，剖析当代年轻人的消费轨迹，挖掘在他们影响下中国消费社会中正在发生的新故事、新格局。

随着年龄和收入增长，90后一代已成长为当今社会的消费主力，唯品会大数据显示，初入社会的90后在购物时最关注的两大因素分别是“质量良好”和“性价比高”，其中首要关注性价比的比例占65.6%。

社会新人六大消费趋势与典型画像

90后社会新人“步入社会”往往伴随着一定的迁徙轨迹。报告通过对31个省区市的90后社会新人进行调研，发现当今年轻人从全国各地来到一二线城市读书、最终留在学校所在地的比例较高。尽管所处地域不尽相同，社会新人在消费方面仍拥有一些较为突出的共性。

报告揭示了当前中国90后社会新人的消费趋势，包括追求性价比、对国货的接纳度和消费热情高涨、职场穿着越来越休闲随性化、抗衰保健消费低龄化、更愿意相信真实用户评价。

与此同时，各线城市90后社会新人受职业、环境等多重因素的影响，在消费方面也存在许多差异化表现。以储蓄情况为例，《报告》数据显示，一线城市的90后社会新人储蓄意识更强，超15%拥有10万以上存款；但在买房置业方面，二三四五线城市社会新人的购房比例已超过40%。

90后“钻研型消费”追求质价比

由于90后普遍拥有较高文化水平和高度对称的消费信息，热衷钻研价格、钻研产品功效的“精明消费者”和“专家型消费者”在他们之中也更为常见。报告调研显示，90 社会新人中接近九成会先比价再做购买决策。

对于重视私人空间的90后社会新人而言，“家”是最重要的消费场景之一。报告指出，社会新人爱添置小家电，且偏好“专业且功能集成型”产品，这点在一线城市年轻人中最为明显，2018年唯品会平台上扫地机器人在一线城市社会新人中的销量增速接近166%。另外，宠物消费是社会新人消费支出中最“无上限”的一块，2018年在唯品会平台，90后社会新人对宠物产品的人均消费额比两年前上涨了近160%。

随着步入家庭的90后越来越多，社会新人在母婴消费领域的表现也越来越活跃。一方面，90后爸爸参与育儿的程度更高，唯品会数据显示，2018年90后男性社会新人在母婴品类的订单数增长30.91%；另一方面，90后父母在育儿硬件装备上的花费在持续增加，包括童鞋配饰、婴儿辅食等成长消耗品，以及婴儿床、儿童滑板车等生活和户外玩耍必备的装备。

多元消费需求彰显90后“个性与主见”

颜值消费、娱乐消费、国货热成为彰显90后社会新人“先锋个性”。数据显示，他们之中49.74%都购买眼霜、美容仪等抗衰老产品； 2018年，唯品会平台上保健按摩仪的销量增速超过了300%，健身服、健身器材、运动鞋等体用品在90后用户中的销量则保持着两位数增长。

娱乐消费方面，90后社会新人追求“最顶配”的电子娱乐设备，自2016年开始，手机、耳机霸占了90后社会新人电子数码产品销量TOP2；另一方面，“最全套”的IP周边同样获得青睐，90后女生爱追电视剧同款，90后男生则爱追动漫和游戏周边，唯品会大数据显示，2018年漫威相关周边产品销量增长最快，同比增长77.39%。

从报告所呈现的当前90后社会新人整体消费现状来看，年轻人多元的消费观正在为消费市场带来无限可能，对“高质价比”的重视也将是未来一段时间覆盖年轻群体各品类消费的主流趋势。（牛广文）

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