陆家嘴论坛开幕式暨上交所科创板开板仪式举行

新华社上海6月13日电 中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤13日出席第十一届陆家嘴论坛，在开幕式上发表主旨演讲，并出席上交所科创板开板仪式。中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席活动。

刘鹤指出，中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，供给体系不断优化，需求体系持续升级，金融体系更加适配，形成相互作用的三角框架，支撑我国经济保持平稳健康发展的长期良好态势。要通过金融资源的高效合理配置，加大对经济高质量发展的支持。

刘鹤强调，当前中国金融形势总体稳定，实现了防范化解金融风险攻坚战的阶段性目标。要按照“规范、透明、开放、有活力、有韧性”的要求，坚持市场化、法治化的改革方向，注重参照国际惯例，不断完善资本市场基础性制度，使之真正成为经济运行的“晴雨表”和促进经济高质量发展的“助推器”。科创板发展意义重大，要以科创板带动整个资本市场改革，培育更多科技创新企业，助力经济转型升级。要落实好以信息披露为核心的注册制改革。要完善法治，提高违法成本，加大执法力度。科创板发展是一个自然渐进的过程，要理性客观看待，稳中求进，不断探索，勇于创新。要大力推动上海国际金融中心建设，处理好政府与市场、国际和国内两个关系，服务于国家战略和国民经济发展大局。

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 03 版）

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