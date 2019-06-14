人民论坛：创新敢为天下先

国家科技进步奖获得者刘宽胜曾讲到这样一段往事：国内石化大型乙烯装置系统的关键助剂，一度依赖进口，国外垄断企业常常漫天要价；当中国研发出优质关键助剂，国外公司扭转态度，反过来寻求与中国合作。刘宽胜感慨：“在世界舞台上与同行高手竞技，我们必须自创一派‘中国功夫’，如果没有自己的一套本事，只能被动挨打。”
回望中国科技发展历程，从载人航天、超级杂交水稻到三峡工程、港珠澳大桥，举世瞩目的成就，映照着一段段自主创新、攻坚克难的科技发展历程；从钱学森、黄旭华到屠呦呦、南仁东，灿若星辰的名字，昭示着科技工作者敢为天下先的勇毅和坚韧。党的十八大以来，我国科技事业密集发力、加速跨越，实现了历史性、整体性、格局性重大变化，重大创新成果竞相涌现，广大科技工作者为此作出巨大贡献。当此科技实力从量的积累向质的飞跃、点的突破向系统能力提升的重要时期，广大科技工作者尤需弘扬勇攀高峰、敢为人先的创新精神，勇做新时代科技创新的排头兵。
创新意味着攻坚克难。大力弘扬创新精神，就要在独创独有上施展作为，在关键核心技术上敢于突破。习近平总书记深刻指出：“自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。”我国科技整体水平大幅上升，但自主创新能力不强、关键核心技术受制于人的局面还没有从根本上改变。从“两弹一星”成功研制，到国产航母跃然于世，无不充分说明，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的，必须立足自主创新、自立自强。面向世界科技前沿、面向国民经济主战场、面向国家重大战略需求，在解决受制于人的重大瓶颈问题上强化担当作为，正是当代科技工作者的职责使命。
创新意味着敢为人先。大力弘扬创新精神，就要敢为天下先，激扬创新的自信和勇气。给地球“做CT”的“矿工院士”何继善，曾发现国内外教科书上关于传统电磁勘探理论的公式存在错误。当时不少人认为：教科书不可能错。但何继善与团队不盲从盲信，大胆突破国外理论，建构出全新的电磁勘探理论和公式。自主创新天宽地阔，万类霜天竞自由。科技创新，就要抱持强烈的信心和决心，敢于提出新理论、开辟新领域、探寻新路径，不断抵达新高度。
创新意味着只争朝夕。大力弘扬创新精神，也需要付出时不我待、分秒必争的努力。科技竞赛赛道长如马拉松，却又要求拿出短道速滑的拼劲。当前，新一轮全球科技竞争方兴未艾，亦步亦趋不行，等待观望不行，必须增强紧迫感。广大科技工作者既要有“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”的豪情，也要坚定“日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事”的信念，不畏挫折、敢于试错、迎难而上，努力为我国科技发展贡献更多智力支持、创新支持。
物理学家于敏说过：“一个人的名字，早晚是要消失的，留取丹心照汗青，能把自己微薄的力量融进强国的事业之中，也就足以欣慰了。”勇于创新、不断创新，是科技工作者实干报国、奋斗圆梦的根本途径。在创新中建功立业、书写有价值的人生，广大科技工作者一定能为建设世界科技强国作出新的更大贡献。
《 人民日报 》（ 2019年06月14日 04 版）
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