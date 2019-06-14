新知：为大数据发展创造条件

【现象】近日出版的2019年《大数据蓝皮书：中国大数据发展报告No.3》，归纳了中国大数据发展的十大趋势。这些趋势中，无人经济催生人际共生新格局、数字农业带动农村经济新转型、数字孪生成为智慧城市升级新方向等，标志着大数据应用场景的不断拓展。此外，中国开启数字贸易规则新探索、加快推进数字安全法立法进程、人工智能等领域搭建学科建设新体系等趋势的存在，也呈现出人们对总结大数据管理、使用相关规则的关切。

【点评】

大数据做“管家”，让选种、施肥、灌溉环节更科学；将井盖、电梯、路灯等设施建模并优化城市公共设施配置；媒体分析网络指数，为决策、研究提供信息支持……近年来，无论是促进产业数字化转型、与实体经济深度融合，还是助力公共服务、提升政务效能，大数据产业链条不断延伸，逐渐进入了“全领域深化”的发展阶段。

海量数据的产生、流转已成为常态，与此同时也隐藏着风险。近来，APP越界收集信息、打车软件利用大数据“杀熟”、个人简历被他人售卖等新闻，提示人们关注数据安全；而一些机构“信息孤岛”现象的存在，也使数据共享成为难题。这引发人们思考：怎样避免个人在数据采集中成为“透明人”？大数据服务的边界何在？如何给大数据装上“安全锁”？

数据采集越全面，数据分析的洞察力就越强，个性化生产就越精准。对此，我们不必因噎废食，关键在于规范大数据应用的发展路径。从地方探索成立大数据管理机构并制定相应标准，到国家网信办发布《数据安全管理办法（征求意见稿）》，再到严惩利用大数据进行的违法犯罪行为，一系列举措为大数据行业铺就了发展的轨道。着眼产业链各环节，疏堵结合，多措并举，个人权益才不会在数据海洋中漂泊无依。

厘清权责，是有效治理的先手棋。企业可否搜集网络留言、点赞等公开信息进而“数据识人”？用户使用互联网平台产生的数据归个人还是企业所有？一段时间以来，关于数据权益、数据安全、数据交易的讨论从未停息，如何实现“数尽其用”成为各方关注的话题。加强大数据立法研究，建立完善相关法律规则，才能应对好大数据带来的新挑战。目前，继《中华人民共和国网络安全法》颁布实施后，个人信息保护法、数据安全法相继被列入立法规划，从而为大数据治理提供准绳。

有人说，大数据发展需要的不仅是技术，还有思维方式的及时变革。的确，大数据既是基础资源，也是技术手段，更是一种方法论。面对大数据带来的未知风险，一味等待技术与制度弥补漏洞远远不够，还需要大批具备大数据素养的人才。搭建学科体系、扩大研究投入、吸引师资生源，都旨在填平“人才洼地”，培养更多技术力量、法律内行、经营能手，一道挖掘大数据“富矿”，如此才能让大数据这一战略性新兴产业行稳致远。

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 09 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)