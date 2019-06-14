全国双创周开幕 万人专利拥有量北京“五连冠”

2019年全国大众创业万众创新活动周北京会场暨中关村创新创业季活动13日在中关村国家自主创新示范区展示中心开幕。双创活动周北京会场是在国家发改委统一指导下，由北京市人民政府和中国科协承办，以“汇聚双创活力，澎湃发展动力”为主题，聚焦高质量发展要求。据悉，活动期间将举行展览展示、创新竞赛、论坛路演等一系列精彩活动。
在开幕式上，北京市发改委相关负责人介绍了5年来北京双创取得的成就。记者了解到，北京万人发明专利拥有量为111.2件，较2015年（61.3件）增长80%，连续五年在全国位居第一，是全国平均水平的近10倍。
除此之外，北京创新创业的队伍持续壮大，每日新设科技型企业从2015年的110家增加到2018年的223家，实现翻番；创新创业的支撑持续增强，全市研发经费超过1600亿元，较2015年增长22%，占GDP比重保持在6%左右，稳居全国之首；高端化专业化态势持续显现，在京国家级双创示范基地达20家，约占全国六分之一；以新产业、新业态、新模式为特征的新经济全面助力高质量发展，2018年全市新经济总量达到万亿水平，迈上新的台阶，对GDP的贡献达1/3。
据悉，作为我国规格最高、影响力最大的“双创”品牌活动之一，这是“双创”活动周第五次举行。本次活动周北京会场汇集308项参展项目、300余家参展企业、130余家各类科技服务机构，重点展示新一代信息技术、人工智能、集成电路和医药健康等高精尖领域产业领军企业和创新产品，彰显科技创新对经济社会发展和民生改善的支撑引领作用。（记者 钟源）
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