原标题：经济数据疲软强化美联储降息预期

近期美国公布的各项关键指标不及预期，加之美联储官员对调整货币政策的态度有所缓和，外界对美联储降息预期日渐升温。最新预测显示，美联储到今年7月至少降息一次的概率达到80%，这显示出市场对美联储降息的预期已经非常强烈。

经济数据“阴云密布”

美国劳工部12日公布的数字显示，受能源价格下滑影响，5月份美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.1%，较4月份0.3%的环比增幅有所收窄，同时也低于市场预期。数字还显示，美国5月份CPI同比增长1.8%，增速较4月份的1.9%有所放缓，同时也低于市场预期。在剔除波动较大的食品和能源价格后，5月份核心CPI环比增长0.1%。核心CPI同比增长2%，增速较4月份下滑了0.1个百分点。

而此前接受彭博调查的经济学家曾经预测美国5月份总体CPI环比上涨0.1%、同比上涨1.9%；核心CPI环比上涨0.2%、同比上涨2.1%。道明证券分析师认为，CPI数据之所以会出现回落主要是因为能源价格正常化的结果，近几个月能源一直是CPI数据重要的驱动因素之一，随着近期油价持续走低，一定程度上对美国的通胀造成了部分负面影响。

就业和通胀是美联储制定货币政策时重点关注的两项经济指标。根据劳工部6月7日公布的数据，5月份美国失业率环比仍持平在近50年低点的3.6%，但是非农业部门新增就业岗位仅为7.5万个，不仅远低于市场预期，而且较修正后的4月份数据也相差甚远。平均时薪环比增长0.2%，同比增长3.1%，均不及预期。而美国5月美国人口数据（ADP）就业人数仅增加2.7万人，为2010年3月以来最低，远低于预期的18.5万人。今年以来，美国非农部门月均新增就业岗位数量为16.4万个，较2018年的22.3万个有明显下滑。分析认为，这些都凸显出美国就业市场或正在出现放缓迹象。

不仅如此，6月3日美国权威行业研究机构供应管理协会（ISM）公布的数据显示，受全球贸易紧张局势影响，5月份美国制造业采购经理人指数（PMI）环比下降0.7至52.1，创2016年10月以来最低值。同时，当天IHS马基特公司公布的数据也显示，5月份美国制造业PMI环比降至2009年8月以来最低的50.5，濒临50荣枯线。

威尔明顿信托首席经济学家卢克·蒂利表示，虽然月度数据波动有时并不能说明什么问题，但就目前来看已经有足够迹象表明，美国就业市场确实在放缓。同时，就业放缓与ISM制造业采购经理人指数（PMI）和其他数据走低趋势相符合，“这似乎是贸易关税和贸易摩擦不确定性导致的结果”。

将于当地时间14日公布的美国零售销售数据也备受市场关注，由于汽车消费在美国经济中占有重要比重，所以汽车消费不足将导致其大幅走弱。如果14日该数据不佳，可能会进一步强化市场对于通胀疲软的预期。

由于美国CPI数据不及预期，美联储降息预期升温，美元跌势加剧，创下日内最低96.58。欧元兑美元、英镑兑美元则持续反弹：欧元兑美元逼近此前高位1.1348；英镑兑美元最高达到1.2758。同时，CPI数据使市场避险偏好提高，美债受到追捧，收益率下跌。12日美国10年期国债收益率下跌2.3个基点，降至2.112%。2年期国债收益率重挫5.7个基点，降至1.869%。30年期国债收益率下降1.9个基点，降至2.595%。

美联储降息箭在弦上

美联储将于6月18日至19日召开货币政策例会。目前有分析人士预测，美联储或于今年7月和9月进行两次降息，并将在6月份会议后释放相关信号。美联储主席鲍威尔日前表示，美联储正在密切关注贸易摩擦对美国经济的影响，并将采取适当的行动维持美国经济扩张。这一表态被市场解读为美联储对降息持开放态度。

本月初，圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德就曾表示，通胀低于目标水平以及低失业率是美联储应该降息的理由。芝加哥联邦储备银行行长查尔斯·埃文斯也表示，如果美国经济增长比预期更加疲软或者通胀维持在太低水平，都将给予美联储降息的空间。同时此前鲍威尔也表示将对降息持开放态度。因此随着近期美国经济数据不佳叠加通胀疲软加剧，市场对于美联储降息的预期正在进一步升温。

据路透社报道，摩根大通驻纽约分析师迈克尔·费拉里称，“通胀疲软的背景强化了我们今年稍晚两次降息的预估。考虑到经济仍保持增长，贸易相关风险仍存在两面性，预计下周采取行动可能还为时过早”。

芝加哥商品交易所根据联邦基金期货市场交易数据做出的最新预测显示，市场认为美联储下周放宽政策的可能性不到20%，但到今年7月美联储至少降息一次的概率达到80%左右，9月至少降息一次的概率则超过了90%。巴克莱驻东京的资深策略师Shinichiro Kadota表示：“市场已在很大程度上消化了美联储将降息预期，因此市场将下周的美联储会议当成了解美联储准备放宽政策的程度与时间长度的一个机会。”

不过也有分析师持有不同意见。高盛首席经济学家扬·哈丘斯在一项研究中指出，美联储到今年余下时间内将维持利率不变。他认为，在人们对贸易政策的担忧急剧加剧之际，美联储主席鲍威尔的讲话只聚焦在了较长期的问题上，这不是在强烈暗示即将降息，是为了让人们放心美联储清楚贸易摩擦的风险。

“降息潮”或就此开启

近期，一些主要经济体央行纷纷降息或释放宽松信号。6月6日，印度央行宣布降息25个基点，为今年以来第三次降息；6月4日，澳大利亚央行宣布降息25个基点，为近三年来首次降息。此外，新西兰央行和菲律宾央行也在5月份宣布降息。

在本月6日结束的6月货币政策会议上，欧洲央行对其利率前瞻指引作出调整，宣布维持现行利率水平不变，并至少持续到2020年上半年。而欧洲央行此前关于这一时间点的表述为“2019年年底”。分析人士指出，由于当前全球经济增长动能明显减弱，一些主要央行纷纷开始放松货币政策，欧洲央行的最新决定意味着短期内欧元区或已无加息可能。经济学家认为，伴随世界经济增长势头放缓，欧元区短期内已不可能加息，而从近期相关利率产品的交易情况看，投资者甚至预测欧洲央行会在2020年下半年降息。

路透社近期针对分析师的一项调查显示，受访分析师普遍认为，鉴于全球经济增长前景黯淡，加上通胀上升乏力，主要央行的政策收紧周期已经结束。分析认为，贸易紧张局势、英国“脱欧”等引发的不确定性导致全球经济增长动能减弱，而这正是主要央行货币政策转向宽松的主要原因，全球“降息潮”或就此开启。（记者 秦天弘 许缘）

(责编：庄红韬、杨曦)