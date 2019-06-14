原标题：美监管机构称波音737MAX最迟年底复飞

据外媒报道，美国航空监管机构高级官员日前表示，波音737MAX客机“最迟将在今年12月恢复飞行”。

彭博社报道称，美国联邦航空局（FAA）副局长巴拉米日前在德国科隆表示，饱受争议的波音737MAX客机最迟将在今年12月复飞，但他同时指出，目前还无法为解决该机型安全问题的工作进度提供一个确切日期，并称美国联邦航空局面对“很大的压力”。新加坡《联合早报》援引他的话说：“当我们确信波音737MAX是安全的时候，它就可以重返蓝天。”

今年3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机（属于737MAX系列）失事，这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司同型号客机失事坠海之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故。截至目前，全球范围内大约有400架737MAX飞机从3月开始停飞。

据悉，美国联邦航空管理局对于波音737MAX飞机的评估进一步扩大，已涉及先前737机型的飞行员应急程序，这会进一步推迟737MAX的复飞。美国联邦航空管理局专注于重新审视这些程序的正当性，使得批准737MAX修复程序的过程比波音、航空公司等方面最初所预期的更加复杂和耗时。

美国航空公司也发表声明称，将波音737MAX型客机的停飞期延长至9月3日。根据声明，受停飞延期影响，截至9月3日，美国航空公司每天将有约115架次航班被取消。据美国消费者新闻与商业频道报道，美国其他航空公司，如美国联合航空公司和西南航空公司最近添加了其他机型以替代波音737MAX客机，从而应对暑假期间的客运需求问题。

在大西洋彼岸，欧盟负责监管民用航空安全的机构欧洲航空安全局（EASA）表示，波音737MAX客机需要经过“对整个飞行控制系统的仔细检查”之后才有可能复飞。

EASA总干事帕特里克表示，该机构对波音737MAX的审查范围将包括飞机的显示系统、警报系统、大气数据系统和自动驾驶功能。帕特里克认为，如果想让737MAX客机复飞，波音首先要证明该型号客机的“灾难性故障”发生几率小于每10亿小时飞行时间一次。（记者 王婧）

(责编：庄红韬、杨曦)