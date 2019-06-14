原标题：单边主义失道寡助 危及全球经济秩序

中美经贸摩擦的本质在于，美国试图维护其“单边”“单极”地位

在中美经贸摩擦的影响下，利益受损的不仅是中方和美方，更是全球经济

对中国来说，应继续“修炼内功”，深化改革、扩大开放，同时建立丰富的、多样化的政策工具箱，以有效应对各种外部变化

中美经贸摩擦背后的根本原因是什么？将对世界经济产生何种不利影响？中国该如何有效应对？6月13日，在由清华大学中国经济思想与实践研究院主办的“中美经贸关系学术研讨会”上，来自清华大学、中国人民大学等院校及研究单位的11位经济学者发表了各自见解。

与会人士普遍认为，当前中美经贸摩擦的本质在于，美国试图维护其“单边”“单极”地位，映射出单极单边主义与多边主义的主要矛盾；在中美经贸摩擦的影响下，利益受损的不仅是中方和美方，更是全球经济，这将导致业已形成并深化的国际分工被打破；对于中国来说，应继续“修炼内功”，深化改革、扩大开放，同时建立丰富的、多样化的政策工具箱，以有效应对各种外部变化。中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽一言以蔽之：“中国是答案而不是问题。”

多数国家反对单极单边主义

与会人士认为，中美经贸摩擦，凸显单极单边主义与多边主义的主要矛盾，但值得注意的是，全世界的大部分国家反对单极单边主义，支持多边主义的国际秩序，单边主义必将失道寡助。

“在当下的国际经济格局中，最主要的矛盾是单极单边主义和多边主义的矛盾，中国正处在矛盾的焦点上，是单极最关注的对象。”清华大学经济管理学院院长白重恩认为。

之所以处在矛盾的焦点，源于中国近年来的经济发展速度和趋势，国际上甚至出现了部分声音，质疑中国的“发展中国家”地位以及由此享受的国际贸易优惠政策。

“先不论这种观点的片面性，它过度关注了中国的部分领先产业，却罔顾中国人均GDP仍属于发展中国家这一事实。”白重恩说，仅就“面对争议该如何做”这一点看，应该用多边的方法去解决争议，而不是像美国一样采取单边行动。

美国这么做的目的何在？“对中国的战略遏制，经贸摩擦正是战略遏制的起点，我们对此要有充分的心理准备。”中国人民大学副校长吴晓求说。

以中美在科技创新领域的竞争为例，为了达到遏制目的，美国对中国提出了多条扭曲性指责，涉及产业政策、知识产权等。“创新领域本就充满了市场失灵，例如基础研究属于公共产品，企业不愿投入，因此需要政府来支持。”清华大学苏世民书院院长薛澜认为，在全世界范围内，只要搞市场经济的国家都会面临市场失灵问题，所以需要有一系列非常成熟的政策来推动创新。这不能成为美国扭曲中国产业政策的借口。

单边主义真的有助于美国经济社会发展吗？白重恩说，短期看，单极单边主义有助于维护美国的经济利益，但从长远看，多边的国际秩序却更有助于美国的经济利益。

“遗憾的是，经贸摩擦似乎正在向更加广阔和纵深的领域演变，这种变化显然不是中国所愿意看到的。”吴晓求说。不仅是中国，事实上，目前国际社会大部分国家均反对单极单边主义，支持多边主义的国际秩序。

多位与会者表示，中国应在做好自己事情的前提下，团结国际上的多方力量，努力建立最大的“朋友圈”，共同支持和维护多边体制，建立公平公正、互利互惠的国际秩序。

经贸摩擦有可能造成全球价值链断裂

在经济全球化深入推进的大背景下，一旦中美经贸摩擦继续升级，将为全球经济秩序乃至世界发展前景带来巨大的影响。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵坦言：“中美之间的贸易关系是全球价值链重要的组成部分，美国对中美贸易关系‘开刀’，实际上也就是对全球的生产价值链开刀，是对全球化开刀，引发的后果很可能远远超过当年的《斯穆特—霍利法案》。”1930年，美国通过了《斯穆特—霍利法案》，把关税提高到历史最高水平，之后引发了全球贸易混乱，1929年到1934年间，世界贸易规模萎缩66%，并引发了全球经济大萧条。

薛澜表示：“从科技发展的全球大趋势来看，各国的创新体系相互交织，你中有我，我中有你。中国也和众多创新型国家一起为全球提供着更多更好的科技产品和服务。在科技领域，美国对中国的指责完全不顾全球化大趋势，也不顾在全球创新体系中中美在高科技领域的互补性，如果美国对中国在科技领域进一步打压，最后对全世界人民来讲也是灾难。”

清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心主任鞠建东表示：“美国单方面挑起的中美经贸摩擦，正在走向对全球价值链的强行切割，这种强行切割有可能造成全球价值链的断裂。”

“全球经济基础已经发生结构性的本质性的变化，贸易、生产、消费三足鼎立的结构与美元主导的货币金融体系的不匹配的矛盾，是全球经济基础与货币金融体系的上层建筑的基本矛盾之一。”鞠建东说，这一基本矛盾在2018年之前是稳定的。稳定的基础是中美在全球价值链的相互合作、相互支持的国际分工、美元与人民币汇率的稳定，以及中美两国货币政策的合作与支持。全球价值链一旦断裂，将迫使人民币与美元脱钩、中美货币政策脱钩，甚至产生冲突。这将使得全球经济金融体系在短时间内矛盾激化，使全球价值链、全球货币金融体系出现系统性风险，全球经济、货币金融体系有可能遭受巨大打击。

中国要担负起维护全球化重任

“作为负责任的大国，中国一定要担负起维护全球化的重任，中国应精准地应对美国所挑起的经贸摩擦，中国是全球经济最大的发动机之一，中国经济稳定是世界经济稳定的重要保障，这也是我们应有的担当。”李稻葵的话道出了与会人士的共识。

“我们做好自己的事情，同时也会守住自己的底线，我们的定力和信心来自于，中国今天所做的事情不仅是在维护自己的利益，也是在维护自由贸易和多边贸易的利益，维护全世界的利益。中国现在所走的道路是对的，对于对的事情，就一定要坚持，中国不会轻易改变自己。”阮宗泽表示。

从具体措施来看，“调动潜力、修炼内功”被专家们视为行之有效的策略。吴晓求表示，一方面，要继续深化改革、扩大开放。“中国是经济全球化、贸易自由化、投资便利化的倡导者和坚定的支持者，只有竞争、开放和市场化才能带来繁荣。”另一方面也要保护企业。“要给企业充分的预期和积极性，要尊重企业家的创新精神。同时要建立丰富的、多样化的政策工具箱。”

清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春表示：“第一，要充分利用国内市场，不管投资还是消费，我们有有的放矢地调动市场的能力。第二，要充分调动企业的积极性，为他们创造公平竞争的环境，让市场起决定性的作用，让企业自由顺利地发展。”

“调动潜力、修炼内功”也将为中国经济高质量发展奠定基础。清华大学国情研究院副院长鄢一龙表示：“有效供给不足向有效需求不足转变的趋势，客观上也要求我们在全球布局，需要经济向高质量转型发展，以此迎来新的战略机遇期。”

经济日报·中国经济网记者 陈 静 郭子源

(责编：庄红韬、杨曦)