原标题：中国创业孵化发展报告发布 全国创业孵化机构数达11808家

13日，全国大众创业万众创新活动周期间，“科技引领、双创升级——科技创新创业高峰论坛”举行。现场，科技部火炬中心正式发布《中国创业孵化发展报告2019》。数据显示，截至2018年底，中国创业孵化机构总数11808家，其中，科技企业孵化器为4849家，同比增加19.2%。

据悉，《中国创业孵化发展报告》对2018年中国科技企业孵化器和众创空间的总体格局及发展情况进行详尽分析。据了解，该报告已经连续发布三年，被正式纳入“国家创新调查制度系列报告”，对行业的发展极具指导意义。

报告显示，创业孵化事业保持强劲发展态势。截至2018年底，中国创业孵化机构总数达到11808家，其中，科技企业孵化器4849家，同比增加19.2%；众创空间共计6959家，同比增长21.3%；中国在孵企业和团队62万家，其中，科技企业孵化器在孵科技型中小企业20.6万家，同比增长17.7%。

报告指出，孵化机构在构建局部良好创新创业生态、促进区域协调发展上起到了重要作用，不同区域之间也呈现出不同特点：京津翼创新创业资源逐步协同、粤港澳大湾区引领高水平创新创业、长三角创新创业呈阶梯发展。其中，2018年，长三角共有空间和孵化器2601家，占中国总数的22%，是中国创业孵化载体最集中的区域。

值得一提的是，报告还首次加入了港澳部分创业孵化载体的发展情况。截至2018年，港澳地区共有2家国家级创业孵化机构，分别位于香港的国家级科技企业孵化器——香港科技公司，以及位于澳门的国家备案众创空间——澳门青年创业孵化中心。

科学技术部副部长、党组成员徐南平在论坛致辞中指出，随着中国经济进入高质量发展的新阶段，创新创业也呈现出鲜明的新时代特征，其中一个关键特征是科技创新在双创里的核心引领作用越来越突出。研究表明，近年来模式创新创业的占比相对下降，科技创新创业占比逐步提高。（钱晨菲）

中新网杭州6月13日电

(责编：庄红韬、杨曦)