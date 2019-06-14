美国企业和贸易协会敦促政府勿对中国商品加征关税

美国游说组织“关税伤害美国腹地”13日代表661家美国企业和贸易协会致信美国总统特朗普，敦促美国政府不要对从中国进口商品加征关税，并回到谈判桌与中国达成解决方案。
该组织发表在其网站上的这封信函说，美国各企业和贸易协会对关税升级态势感到担忧。对中国进口商品加征关税将对美国企业、农民、家庭和美国经济产生重大、消极、长期影响。同时，加征关税和围绕中美贸易谈判的不确定性造成市场动荡，对美国经济构成威胁。
信函援引一项研究结果说，如果对额外3000亿美元中国输美商品加征关税，加上已经生效的加征关税举措，将导致美国损失200万个就业岗位，国内生产总值减少1%。
美国政府此前宣布，自2019年5月10日起，对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%。美国政府还威胁对剩余约3000亿美元中国输美商品加征25%的关税。
“关税伤害美国腹地”代表美国超过150家贸易协会。当天公布的信函由520家美国企业和141个贸易协会共同签署。（新华社华盛顿6月13日电 记者许缘）
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