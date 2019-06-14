国家统计局：5月份国民经济继续运行在合理区间

人民网北京6月14日电 （杨曦）国家统计局今日公布的多项5月份宏观数据显示，5月份国民经济继续运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。

国家统计局表示，当前外部环境不稳定不确定因素有所增加，国内发展不平衡不充分问题仍然突出，经济持续健康发展的基础还需巩固。下阶段，要坚持以供给侧结构性改革为主线，培育壮大国内市场，持续打好三大攻坚战，着力推动高质量发展，深化改革开放，强化创新驱动，加快产业升级，促进经济平稳健康可持续发展。

服务业持续增长 新兴服务业深入发展

5月份，全国服务业生产指数同比增长7.0%，增速比上月回落0.4个百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长7.3%，比1-4月份回落0.1个百分点，与1-2月份持平。5月份，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业同比分别增长22.2%和8.4%，增速分别快于全国服务业生产指数15.2和1.4个百分点。服务业商务活动指数53.5%，比上月上升0.2个百分点，继续保持在荣枯线以上；铁路运输业、航空运输业、邮政业、住宿业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务等行业商务活动指数均位于60.0%以上的较高景气区间。服务业业务活动预期指数为59.5%，处于较高水平。

工业生产稳中有增 高技术制造业较快增长

5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.0%，增速比上月回落0.4个百分点。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，增速比1-4月份回落0.2个百分点。分经济类型看，5月份，国有控股企业增加值同比增长3.7%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业下降0.3%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.9%，制造业增长5.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.9%。高技术制造业增加值同比增长9.4%，比规模以上工业快4.4个百分点；新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长16.0%和9.9%。5月份，制造业采购经理指数（PMI）分项指数中，生产指数和供应商配送时间指数分别为51.7%和50.9%，均高于临界点。

市场销售增速加快 网上零售占比继续提高

5月份，社会消费品零售总额32956亿元，同比增长8.6%，增速比上月加快1.4个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额28304亿元，同比增长8.5%；乡村消费品零售额4652亿元，增长9.0%。按消费类型分，餐饮收入3631亿元，增长9.4%；商品零售29324亿元，增长8.5%。限额以上单位化妆品类、饮料类、日用品类、中西药品类商品零售额同比分别增长16.7%、12.7%、11.4%和11.2%，分别快于社会消费品零售总额8.1、4.1、2.8和2.6个百分点。

1-5月份，社会消费品零售总额161332 亿元，同比增长8.1%，增速比1-4月份加快0.1个百分点。全国网上零售额38641亿元，同比增长17.8%，增速与1-4月份持平，比1-3月份加快2.5个百分点。其中，实物商品网上零售额30415亿元，增长21.7%，占社会消费品零售总额的比重为18.9%，比1-4月份和1-3月份分别提高0.3和0.7个百分点，比上年同期提高2.3个百分点。

投资保持增长 高技术产业投资增势良好

1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）217555亿元，同比增长5.6%，增速比1-4月份回落0.5个百分点。其中，民间投资130823亿元，增长5.3%。分产业看，第一产业投资同比下降2.3%；第二产业投资增长3.2%，其中制造业投资增长2.7%，比1-4月份加快0.2个百分点；第三产业投资增长7.1%，其中基础设施投资增长4.0%。高技术产业投资较快增长，高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长10.2%和15.6%，增速分别快于全部投资4.6和10.0个百分点。1-5月份，全国房地产开发投资46075亿元，同比增长11.2%，增速比1-4月份回落0.7个百分点，比上年全年加快1.7个百分点。全国商品房销售面积55518万平方米，同比下降1.6%；全国商品房销售额51773亿元，同比增长6.1%。

就业形势总体稳定 调查失业率持平

1-5月份，全国城镇新增就业597万人，完成全年计划的54%。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。其中，25-59岁人口调查失业率为4.5%，比上月下降0.2个百分点，连续三个月下降。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。全国企业就业人员周平均工作时间为46.3小时，同比增加0.5个小时。

居民消费价格涨势温和 工业生产者价格涨幅回落

5月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，环比持平。分类别看，食品烟酒价格同比上涨5.8%，衣着上涨1.7%，居住上涨1.8%，生活用品及服务上涨1.0%，交通和通信下降0.9%，教育文化和娱乐上涨2.6%，医疗保健上涨2.5%，其他用品和服务上涨2.1%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨1.6%，涨幅比上月回落0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比上涨2.2%。

5月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨0.6%，涨幅比上月回落0.3个百分点，环比上涨0.2%。全国工业生产者购进价格同比上涨0.2%，环比持平。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和全国工业生产者购进价格同比分别上涨0.4%和0.2%。

出口保持较快增长 贸易结构不断优化

5月份，进出口总额25925亿元，同比增长2.9%。其中，出口14358亿元，增长7.7%；进口11567亿元，下降2.5%。进出口相抵，贸易顺差2791亿元，同比扩大89.8%。1-5月份，进出口总额121041亿元，同比增长4.1%。其中，出口64987亿元，增长6.1%；进口56053亿元，增长1.8%。贸易方式结构进一步优化。1-5月份，一般贸易进出口同比增长6.1%，占进出口总额的比重为59.9%，比上年同期提高1.1个百分点。民营企业进出口增长11.1%，占进出口总额的比重为41.4%，比上年同期提高2.6个百分点。1-5月份，规模以上工业企业实现出口交货值47634亿元，同比增长4.4%。

供给侧结构性改革深化 服务业企业效益改善

4月末，规模以上工业企业资产负债率为56.8%，同比下降0.5个百分点。商品房库存减少。5月末，全国商品房待售面积50928万平方米，同比下降9.1%，比4月末减少453万平方米。企业单位成本费用比年初有所降低。短板领域投资增加。1-5月份，生态保护和环境治理业、教育投资同比分别增长41.5%、15.4%，分别快于全部投资35.9、9.8个百分点。

1-4月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长9.8%，其中战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业分别增长12.1%、11.9%和11.9%，分别快于全部规模以上服务业2.3、2.1和2.1个百分点；规模以上服务业企业实现营业利润同比增长9.2%，增速比上年同期加快0.8个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现营业收入同比增长5.1%，实现利润总额同比下降3.4%。1-4月份，规模以上工业企业营业收入利润率为5.52%，比1-3月份提高0.21个百分点。

(责编：杨曦、庄红韬)