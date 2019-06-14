统计局：5月份经济运行稳中有进 呈现四大特点

人民网北京6月14日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日下午召开新闻发布会，介绍2019年5月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，5月份部分经济指标走弱属于正常的月度波动，经济运行总体保持了稳中有进的发展态势。

付凌晖表示，5月份经济运行主要有以下四个方面的特点：

生产稳中有进

服务业生产仍然保持较快的增长。5月份，服务业生产指数同比增长7.0%，今年以来持续保持在7%以上的较快增长。信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业等现代服务业增速仍然保持较快增长。从服务业营业收入和服务业营业利润来看，1-4月都保持在9%以上的较快水平。5月份，服务业商务活动指数是53.5%，比上月上升了0.2个百分点。从工业来看，工业的结构还是在持续优化，1-5月规模以上工业增长6%，保持了总体稳定，其中像技术含量比较高、附加值比较高的行业增长保持较快，对工业增长的带动在提升。5月份高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于规模以上工业的增长。

需求持续扩大

从市场销售来看，5月份社会消费品零售总额同比增长8.6%，比上月加快1.4个百分点。扣除价格因素，5月份的社零总额增速为6.4%，比上个月加快了1.3个百分点。其中，餐饮收入增长9.4%，明显快于商品零售增长。从出口情况来看，1-5月份我国出口继续保持较快增长，同比增长7.7%，比上月加快了4.6个百分点。对欧盟、东盟等一些主要的贸易伙伴出口还要更快一些，5月份贸易顺差同比扩大接近90%，共建“一带一路”的成效在继续显现。1-5月份，我们对“一带一路”相关沿线国家进出口增长达到了9%，比全部进出口增速高出4.9个百分点，占全部进出口的比重达到了28.8%，同比提高1.3个百分点。

就业、物价形势稳定

5月份城镇调查失业率保持在5%的稳定水平，1-5月城镇新增就业达到了597万人，完成全年目标的比例达到54%。同时，居民消费价格也保持温和上涨，5月份，CPI同比上涨2.7%，其中核心CPI上涨1.6%，市场供求保持总体平衡。

创新驱动加强

创新投入在持续增加，专利申请量也在大幅增长。1-4月份，全国发明专利申请量达到了43.9万件，产业改造升级也在加快，新产品保持较快增长。1-5月份，高技术产业投资增长11.9%，其中研发设计服务投资增长速度达到了27.1%。制造业技术改造投资增长了15%，像新能源汽车、太阳能电池这样一些新产品的增长保持在两位数的水平。

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