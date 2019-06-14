财政部：1-5月全国税收收入增长2.2% 个税下降30.7%

人民网北京6月14日电（记者庄红韬）财政部今天公布5月财政收支情况。1-5月累计，全国一般公共预算收入89919亿元，同比增长3.8%。其中，个人所得税4778亿元，同比下降30.7%。
全文如下：
2019年5月财政收支情况
一、全国一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入情况。
1-5月累计，全国一般公共预算收入89919亿元，同比增长3.8%。其中，中央一般公共预算收入43397亿元，同比增长3.6%；地方一般公共预算本级收入46522亿元，同比增长3.9%。全国一般公共预算收入中的税收收入78493亿元，同比增长2.2%；非税收入11426亿元，同比增长16.1%。
1-5月累计，主要收入项目情况如下：
1.国内增值税30319亿元，同比增长6.8%。
2.国内消费税7422亿元，同比增长23.1%。
3.企业所得税21061亿元，同比增长9%。
4.个人所得税4778亿元，同比下降30.7%。
5.进口货物增值税、消费税7123亿元，同比下降1.6%；关税1175亿元，同比下降6.2%。
6.出口退税7748亿元，同比增长25.8%。
7.城市维护建设税2265亿元，同比增长4.1%。
8.车辆购置税1535亿元，同比下降1.7%。
9.印花税1212亿元，同比增长5.4%。其中，证券交易印花税690亿元，同比增长14.7%。
10.资源税796亿元，同比增长14.3%。
11.土地和房地产相关税收中，契税2509亿元，同比增长4.5%；土地增值税2683亿元，同比增长7.7%；房产税1335亿元，同比增长2.2%；耕地占用税520亿元，同比下降4.3%；城镇土地使用税963亿元，同比下降11.8%。
12.环境保护税111亿元，同比增长1.4倍。
13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计433亿元，同比增长13.2%。
（二）一般公共预算支出情况。
1-5月累计，全国一般公共预算支出93023亿元，同比增长12.5%。其中，中央一般公共预算本级支出13439亿元，同比增长12.5%；地方一般公共预算支出79584亿元，同比增长12.5%。
1-5月累计，主要支出科目情况如下：
1.教育支出13471亿元，同比增长11.8%。
2.科学技术支出3115亿元，同比增长29.3%。
3.文化旅游体育与传媒支出1241亿元，同比增长7.5%。
4.社会保障和就业支出13842亿元，同比增长4.5%。
5.卫生健康支出7253亿元，同比增长6.4%。
6.节能环保支出2219亿元，同比增长29.8%。
7.城乡社区支出9156亿元，同比增长20.3%。
8.农林水支出7243亿元，同比增长14.1%。
9.交通运输支出5784亿元，同比增长32.7%。
10.债务付息支出3209亿元，同比增长13.9%。
二、全国政府性基金预算收支情况
（一）政府性基金预算收入情况。
1-5月累计，全国政府性基金预算收入24744亿元，同比下降3.8%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1579亿元，同比下降1.4%；地方政府性基金预算本级收入23165亿元，同比下降4%，其中国有土地使用权出让收入下降6%。
（二）政府性基金预算支出情况。
1-5月累计，全国政府性基金预算支出27857亿元，同比增长32.8%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出542亿元，同比增长68%；地方政府性基金预算相关支出27315亿元，同比增长32.2%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出增长15.8%。
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