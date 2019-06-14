原标题：新华时评：万华科研创新的“不等式”恰是加快发展的“方程式”

近日，有关万华公司注重科技创新、尊重科技人才、重视创新驱动的故事，引起各方关注；万华的技术创新能力从无到有、从弱到强，成长为全球异氰酸酯行业领军者的非凡历程，令人赞叹，引人深思。

同很多企业一样，万华成立之初，引进了国外设备但不掌握核心技术，“洋专家一走，设备就不灵”，只能月复一月、年复一年地停车抢修，一万吨的设计产能十年也没能达产。四处寻求技术合作，最终都无果而终。可以说，正是饱尝了创业初期的艰辛，才激发了万华自主创新的自觉与坚决。

为鼓励创新，1998年万华制定奖励办法，第二年一项创新取得1200万元效益，10个有功人员总奖金92万元。一位老工程师分得最多，当他把21万元现金抱回家时，老伴的第一反应是忐忑不安。毕竟，这是一笔巨款。

万华重奖科技有功人员，犹如商鞅南门立木，既是“一言为重百金轻”，更是“一石激起千层浪”。没有技术创新的突破，就没有企业效益的增长。从这个角度看，92万元与1200万元，既是“不等”的又是“相等”的。

万华以制度“让人的创造性劳动按市场价值体现”，不仅最大限度地激发了内部创新的活力，也为从外部引进更多“千里马”营造了条件和氛围。技术型、营销型、管理型贤才良士陆续前来加盟，万华公司所在的烟台市因此成为我国化工人才的一个重要聚集地。

有创新，就会有失败；欲成功，就应经得起失败。万华人正是凭借对创新“十年磨一剑” 的执着和“虽九死其犹未悔”的定力，终于化蛹成蝶。没有对创新的不懈追求，就没有创新的成功；没有昨天的创新，就没有今天的勃兴。

化学背后有哲学。万华以一个个科研创新的“不等式”，求解出了加快发展的“方程式”，创造了一个个神奇的化学反应。如今万华年科研投入已达16多亿元，这又是一个新的“不等式”正在求解的过程：不等号这边是今天的付出，而另一边将是明天的收获。

当今世界竞争激烈，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。万华的故事启示着新时代的人们，用奋斗致敬未来，以创新成就未来！(记者袁军宝)

新华社济南6月4日电

(责编：庄红韬、杨曦)