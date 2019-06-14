原标题：惠及更多企业 发展更添活力——税收扶持“双创”政策效应显现

构建普惠性政策扶持体系，促进企业加力研发创新，优化“双创”税收营商环境……近年来，税收扶持“双创”发展的一系列政策效应不断显现，惠及更多市场主体，为“双创”企业发展加油添力。

几年前回到家乡福建古田创业的杜雄杰，创办了盛耳食品公司，通过电子商务渠道销售食用银耳。得益于国家减税降费政策，今年一季度公司享受小微企业所得税优惠近7万元。

“2016年以来，国家多次扩大小型微利企业所得税减半征收范围，2019年，国家将小微企业普惠性税收减免政策作为实施更大规模减税降费的‘先手棋’，进一步扩大小微企业的减税红利。”中央财经大学教授樊勇说，减税力度的逐年加大，持续激发了市场主体的创业创新热情。

不仅仅是小微企业，近年来，国家在增值税、企业所得税、个人所得税等多个税种都出台了系列优惠政策，通过政策“组合拳”，助力更多行业、更多类型的企业创业创新。

广东东莞的晟鼎精密仪器公司是一家大学生创业公司，去年享受到税收优惠减免税额共12万元，今年预计减税超过63万元。公司运营总裁冼健威说，这些税收政策盘活了公司资金，让我们有更多的资源投入到研发和创新中，提升公司的产品质量和技术含量。

“得益于税收优惠政策扶持，企业加强技术发展，在激烈的市场竞争中站稳了脚跟。”山东莱州联友金浩新型材料有限公司董事长方开东说，仅2018年企业享受75%研发费用加计扣除就达到446万元。下一步公司将把节约下来的资金用于研发投入，进一步培育自主创新能力。

近年来，税务部门还针对广大创业“新人”推出压缩新办企业涉税事项办理时间、推行电子税务局等一系列优化征管服务的举措。为了更好地为中小微企业提供涉税服务，国家税务总局于今年年初设立小微企业服务处，建立小微企业涉税诉求和意见快速响应机制，切实维护小微企业合法权益。

国家税务总局有关负责人表示，下一步，税务部门将积极配合相关部门进一步完善以研发费用加计扣除为主的税收优惠政策，优化对中小企业创新的纳税服务举措，把对各类市场主体创业创新的优惠政策进一步落实好，不断增强市场主体的创业创新活力，把“双创”持续引向深入。(记者申铖)

新华社北京6月10日电

(责编：庄红韬、杨曦)