原标题：新华时评：双创活力激发澎湃发展动力

2019年全国大众创业万众创新活动周将于13日举行。正如本届活动周的主题“汇聚双创活力，澎湃发展动力”，创业创新正成为我国高质量发展的强大助推力。

“双创”激活区域发展动能，新生态催生新活力。在本届活动周的主会场杭州，十几年前的一片稻田发展成如今吸引4万多名年轻人创新创业的未来科技城；深圳鹏城实验室成立一年间，已经汇聚了18位院士，开展20多项重大科研项目；去年，北京中关村示范区企业专利申请量首次突破8万件，57家示范区企业主持和参与的54项（通用项目）成果获得2018年度国家科学技术奖励……正是政策、人才、平台、资本和环境全面优化的“双创”生态体系，让大批带着创新项目的人才和企业生根发芽，促使这些城市向创新之城转变。

“双创”带动新兴产业发展，拓展就业新空间。大力推动“双创”上水平，有利于以创业带动就业。要发挥“双创”支撑就业的重要作用，满足更多高校毕业生、退役军人等重点群体的就业需求，需要进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，降低创业创新成本，加快构建全方位、立体式、充满生机的“双创”服务系统，重点聚焦资本、人才等核心要素。不仅要锦上添花，更要雪中送炭，为“创客”投身创业创新免除后顾之忧，提供不竭动力。

“双创”支撑科技新平台，助力科技飞跃。放眼世界，一些重大颠覆性技术屡获突破，信息技术、生物技术、制造技术、新材料技术、新能源技术广泛渗透到各个领域。要趁势而为，发挥“双创”在支撑创新方面的独特作用，紧紧扭住技术创新这个战略基点，掌握更多关键核心技术，抢占行业发展制高点。为此，中央已作出相应部署，支持“双创”示范基地在科研立项实施、成果确权和转化等方面先行先试。

创业、创新是富民之道、强国之举。结合“双创”活动周，积极贯彻落实中央决策部署，进一步实施创新驱动发展战略，激活市场主体活力，把“双创”不断引向深入，定能为美好生活添砖加瓦，创造更多财富。(记者王俊禄)

新华社杭州6月12日电

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