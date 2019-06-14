新华时评：创新号准了情感的脉

一本日历印出了60万册，一双小白鞋“踏上”国际时装周，一支圆珠笔成为“国风”的代言……从故宫文创的火爆到传统品牌的“换新”，国货正以全新的姿态和人们重新相遇。2019年全国“双创周”即将启动，消费市场上“国潮”涌动，背后的逻辑值得思考。
国货的火爆不是“误打误撞”的巧合，并非某个品牌的个别行为。当前，买国货、用国货、晒国货，风行于很多年轻人的日常生活。去年，阿里巴巴平台上国货品牌线上占比高达71%，“双11”当天，天猫237个成交额破亿元品牌中，国货品牌占比过半。
国货之所以能够成为“国潮”，贵在创新，而创新之要则在于号准了消费者的情感脉搏。
日子越过越好，人们对日常消费品的需求悄然发生变化。过去主要是追求满足使用价值，现在则需要品质更高、种类更多样、体验更美好，拥有更多的文化内涵和情感共鸣等，从单纯追求“好用”到“好用、好玩、好贴心”。
智能科技为国货开拓全新空间、文创融合给国货赋予“情感表达”、模式创新改变了国货的“玩法”……瞄准市场需求，围绕消费升级、产业升级、服务升级，改变供给质量和方式，传统的国货也能玩出新花样，成为创新的主要阵地。
国货的“复兴”，有来自理念的更迭、有聚焦供给的创新、更有根植文化的自信。它充分体现了传统行业因时而变，因变而兴所取得的成效。
国货的变迁就是我国经济高质量发展的缩影。紧扣消费脉搏，从市场中获得灵感，汲取力量，主动出击，勇于变革，用新理念改变传统行业，用新技术提高品质和效率，用新模式开拓新空间，即便是传统的制造领域，也能焕发巨大的活力，得到市场的热烈回应。
可以预见，随着创新氛围的浓郁、创新意识的加强、创新成果的涌现，越来越多传统行业焕发新颜，中国经济将迎来更大的发展机遇。(记者张辛欣)
新华社北京6月11日电
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