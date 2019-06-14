原标题：多个中国城市进入全球创新策源力引领者行列

《2019全球科技创新策源城市分析报告》在上海举行的浦江创新论坛上发布，报告显示，全球20座城市以不到2.5%的人口，稳定贡献超过全球四分之一的高水平科技创新，北京、上海、深圳为代表的中国城市进入全球创新策源力引领者行列。

创新策源力，体现一个城市持续孕育全球学术新思想、科学新发现、技术新发明、产业新方向的能力。中国城市科技创新的策源力如何？

该调研基于入选“自然指数”的高水平学术期刊论文数据，以主要反映科技原创力的“作者计量”分值和主要反映科研影响力的“文献计量”分值为指标，对全球包括纽约、波士顿、东京、巴黎、北京、伦敦、上海、首尔、悉尼、多伦多在内的20座科技创新城市进行分析。

结果显示，2012-2017年，这20座科技创新城市以占全球不到2.5%的人口，为全球高水平科技创新直接做出了27.3%的贡献，它们主导和参与的科技成果数量占全球总数的63.8%，显示出强大的创新策源能力，在全球创新网络中发挥着日益重要的枢纽作用。

值得关注的是，中国城市的创新策源力增幅迅速，在提升最快的前五个城市中占四席，分别是深圳、北京、上海和香港。北京和上海在高基数上取得了9.33%、7.96%的高增幅。“根据20座城市之间合作论文的数据统计发现，北京与上海正在逐步形成一根强壮的‘科技创新轴’，成为全球创新网络中崛起的一片新高地。”报告发布人、上海市科学学研究所创新政策研究室副研究员王雪莹说。

报告同时提醒，中国城市在顶级科技成就、开创和引领科技创新全球热点、参与全球科技创新协作方面还有较大差距，有待进一步提升。

该报告由上海市科学学研究所委托全球知名科研出版组织施普林格·自然集团完成。（记者王琳琳 周琳）

新华社上海5月25日电

(责编：庄红韬、杨曦)