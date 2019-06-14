杭州：全域创新迸发澎湃新动力

6月13日，2019年全国大众创业万众创新活动周在杭州拉开帷幕。在持续一周的时间里，杭州将举办启动仪式、主题展示、筑梦服务站、小镇创客厅等重点活动。全国170多个创业创新项目，集中展示“双创”的最新成果，同时杭州还有270余场“双创”活动精彩纷呈。

从2017年起，杭州成为继北京、深圳、上海和成都之后全国“双创”周主办城市。杭州何以从“天堂之城”变成“双创”热土？生机勃勃的“双创”生态环境又是如何形成的呢？

找准跑道，发力打造“双创”升级版

进入新世纪以来，从打造“天堂硅谷”到“一号工程”，从“智慧城市”到“打造全国数字经济第一城”、争创“全国双创示范城”，杭州找准了跑道，一张蓝图绘到底。

打造“双创”升级版，是杭州抢占新一轮竞争制高点的必然要求。杭州以信息产业为牵引，打出“产业数字化、数字产业化、城市数字化”的“三化”融合之拳，夯实转型升级的“双创”土壤。

全新的发展目标，杭州有足够的实力和底气。这里既有娃哈哈、吉利等“常青树”企业，也有阿里巴巴、网易等数字经济龙头企业，还有数以万计怀揣着梦想的创业者，更重要的是，这里有着数字技术变革与数字产业变革高度契合的“黑土地”。

杭州城西，一条全长33公里的城西科创大走廊，串联起梦想小镇、未来科技城等创新平台。本次“双创”活动周主会场梦想小镇五年前还是一派乡村景致，而今这个面积不过3平方公里的小镇，已集聚1.7万名人才、市场化运作孵化器50多家、资本管理机构1400余家，汇聚创业项目1867个。

以阿里巴巴、梦想小镇为核心，一座总面积113平方公里的杭州未来科技城拔地而起。再往西，刚刚纳入杭州主城区的临安有一座同样着眼于产城相融的科技新城——青山湖科技城，2800多名高端人才携手127家规上企业、65家国家高新企业、700多家科技型小微企业在此创新创业。

集聚引擎，激活双创平台创新因子

在去年的2050世界青年大会上，阿里巴巴集团首席技术官王坚打了这么一个比方——“创新，就像养孩子”。在杭州市委人才办常务副主任陈键看来，“杭州就是一个非常适合养孩子的地方”。

杭州文二西路738号2号楼2楼，是腾讯众创空间（杭州）的所在地。这是一个整合腾讯资源的全要素孵化加速众创平台，5年来已累计孵化项目150个，项目累计融资额超20亿元，估值超百亿元。

在杭州，像这样的众创空间有341家，其中国家级55家、省级99家；孵化器148家，其中国家级32家、省级75家，连续多年居全国省会城市和副省级城市第一位。

这些双创平台在全市形成一个又一个5公里的创新圈，把整个杭州城打造成一个“大孵化器”。正如医疗健康领域创新创业平台贝壳社副总裁郦宏所说：“整个杭州就像一个大孵化器，只要核心技术过硬，类似缺资金、缺团队、缺经验等问题，都能在这里对接补齐。”

引智筑巢，营造“雨林式”双创生态

平均每天举办12.3场创业服务活动，每天诞生602个市场主体、109个有效发明专利……“你负责茁壮成长，我负责阳光雨露。”杭州以“最多跑一次”改革为引领，持续推动行政审批各项改革，吸引了五湖四海“双创”者逐梦圆梦。

“来了之后才明白,为什么那么多人选择来杭州创业。”美国弗吉尼亚大学化学工程博士江涛走遍大江南北，最终还是选择了杭州。他于2016年参加杭州举办的“创客天下”大赛获得第一名后，就将企业落户在了杭州滨江区。

好的人才政策，成为人才来到杭州的一块敲门砖，而贴心的服务，正是人才们决意久留的重要原因。从2016年开始，杭州一直稳居人才净流入排名第一，连续两年成为海外人才净流入率最高的中国城市，连续8年入选“外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”。

真金白银垒砌的“政策体系”，慢慢形成了“雨林式”双创生态。产业链、创新链、资金链、人才链、政策链“五链集成”的全域创新格局，更是迸发出了澎湃新动力。2018年，杭州实现地区生产总值13509亿元，比上年增长6.7％；数字经济核心产业增加值3356亿元，同比增长15％。（记者陆健 严红枫）

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