原标题：北京“秀”出强劲双创力量

昨天上午，在2019年双创周北京会场，中国自主研发的多种功能芯片集中展示。本报记者 邓伟摄

昨天上午，在2019年双创周北京会场，一款楼道智能代步机提供了无电梯老楼便民升级的一种解决方案。 本报记者 邓伟摄

2019年全国大众创业万众创新活动周于昨天正式开幕，北京会场暨中关村创新创业季活动同时启动。从昨天到6月19日，双创周北京会场将开展展览展示、创新竞赛、论坛路演等一系列活动。

全国举办双创周活动已是第5个年头，这5年北京双创热潮持续涌动，双创力量不断壮大，双创擦亮了北京发展“金名片”。据市发改委介绍，北京每日新设科技型企业从2015年的110家增加到2018年的223家，实现翻番；国家级高新技术企业累计达到2.5万家，同样实现翻番。

双创展领略创新风采

脑电波控制的轮椅、能跟着你行走的行李箱、有“人类触觉”的触觉机器人……在中关村国家自主创新示范区展示中心的七大展区内，300余家参展企业带来的308项展示项目齐亮相，不仅涵盖了新一代信息技术、人工智能、集成电路等一批具有北京水平的“高精尖”硬科技成果，还呈现了一批高科技的惠民项目。

在展厅入口处，一款正在行走的行李箱最“拉风”。伸手轻按扶手杆上的按钮，拉杆上的摄像头就会识别主人，人走到哪儿它就跟到哪儿，内嵌的超声波感应器可帮助行李箱精准避开障碍，这是灵动科技公司研发的全球首款侧面跟随行李箱。类似的技术还被运用在了仓储协作机器人上，它通过计算机视觉技术可跟随拣货员在仓库中协同拣货，还可以自己规划路线。

在历年的双创周活动中，机器人总是一大主角，今年也不例外。由他山科技有限公司研发的机械手臂用上了电容触感技术，便有了和人类一样的触觉，能识别四种材质的物体。“触觉传感芯片让机器有了知觉，可以大胆地和人体进行互动。”技术人员说。

家里的老楼装不了电梯？一款安道利佳智能代步器能帮上大忙。刷卡后只需轻轻按动电钮，代步器便能载着乘坐者上下楼。在科技惠民展区，创业者带来的一个个金点子令观众印象深刻。

新经济总量达万亿元

在昨天的活动现场，市发改委通报了北京近年来双创工作的整体情况。近年来，北京万人发明专利拥有量连续五年在全国位居第一，是全国平均水平的近10倍；新产业、新业态、新模式为特征的新经济，正全面助力北京经济实现高质量发展，2018年全市新经济总量达到万亿元水平，对GDP贡献达到三成。

研发投入方面，北京地区2018年研发经费总量超过1600亿元，较2015年增长22%，占GDP比重保持在6%左右，稳居全国之首。其中，基础研究经费五年增长近40%，超过260亿元，占研发经费比重达到15%，持续占全国两成以上。

戴上特制的头盔，工作人员坐在轮椅上，只要盯着屏幕思考，轮椅“想”走就走，还能迅速完成加减速、鸣笛、停车等操作，北京航空航天大学师生带来的脑控智能轮椅引来了观众的围观。指导教师介绍，头盔里藏着脑电信号传感器，人机实时交互利用视觉诱发脑电波操控轮椅，未来能满足“渐冻症”患者等人群的出行需求。在双创周北京分会场，一些高校带来的展示项目同样亮眼。

北京双创的主体从小众走向了大众，科研人员、高校教师、企业高管、军转干部、医生、大学生等群体广泛参与双创，高知识创业者成为主力军，学术导向的个体创新正向市场导向的群体创新转变。

“我们的安保巡逻机器人已经进驻雄安新区政务服务中心了！”在京津冀协同创新展区，达阔科技工作人员语气里满是自豪。在这个展区，巡逻机器人、图书信息展示等项目都和京津冀相关，所属公司纷纷布局京津冀产业链，在北京研发、津冀转化落地。

北京的双创敞开了大门，正向央地协同、区域协同创新转变，不仅推动了一批央企重大项目率先在京产业化，还加快构建京津冀协同创新共同体：北京输出津冀技术合同成交额五年累计780.2亿元，年均增速达28.6%；截至4月，北京企业在津冀两地设立分支机构达75119家。

打造双创发展“北京样板”

回望近五年，北京双创蓬勃发展；展望未来，蓝图已呈现眼前。

据市发改委介绍，北京坚持把创新作为引领发展的第一动力，牢牢把握高质量发展的根本要求，最大限度释放全社会创新创业创造的新动能，打造北京双创“金名片”。

具体来说，北京将强化科技创新中心的战略引领作用，汇聚更加强大双创动力；强化区域协同发展的合力作用，拓展更强大发展支撑。此外，北京还将强化硬科技创新的突破作用，增强全社会创新创业创造信心；强化全面创新改革的保障作用，激活全社会创新创业创造活力。

为推动双创发展，北京将继续全面优化营商环境，着力破除制约创新发展的体制机制障碍，在关键环节精准发力，围绕创新链布局政策链、科技金融链、成果转化链、人才服务链，形成全方位服务体系。（本报记者 潘福达）

(责编：罗知之、杨曦)