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全国首个5G+航空智慧小镇落户浙江建德

2019年06月14日16:19  来源：新华网
 
原标题：全国双创周期间，全国首个5G+航空智慧小镇落户浙江建德

6月13日，“全国双创周”建德分会场“航空创业+智能创新”主题活动在建德航空小镇正式启动。

图为签订5G战略合作协议 新华网发

启动仪式上，建德经济开发区（航空小镇）管委会与中国联通杭州市分公司、上海产业技术研究院浙江创新院现场签订5G战略合作协议并举行揭牌仪式，在信息化和通信等方面开展全方位战略合作，打造全国首个5G+航空智慧小镇。

图为智能机器人。新华网 张灵摄

随着5G网络全覆盖，建德航空小镇将以集聚航空航天数字产业布局为特色，通过集成数字化指挥运营平台，对小镇的人、车、资产设施进行链接，实现数据全融合，开启企业、组织和社会数字化转型，着力打造航空航天数字产业集聚示范高地。

杭州联通政企客户事业部负责人党圆博表示，计划在2019年年底实现5G全场景覆盖，优化小镇信息建设。

图为在5G展示区模拟驾驶飞机。新华网发

此外，在双创周期间，华奕新型稀土氢燃料电池材料及航空动力总成研发制造、航空航天主题乐园综合体、北航蜜蜂系列飞机生产制造等9个重点项目进行集中签约，总投资超200亿元。其中，航空航天产业城项目总投资达100亿元，建设内容包括航空航天制造、新能源、机器人等高端装备产业。

据了解，建德航空小镇于2016年1月列入浙江省第二批特色小镇创建名单，也是目前唯一以打造通航旅游、通航服务、通航制造全产业链发展的省级航空特色小镇。先后获评全国首批低空旅游示范区和航空飞行营地示范工程、全国第二批特色小镇、国家首批青年信用小镇、国家AAAA级旅游景区和浙江省军民融合产业示范基地。（新华网杭州6月14日电 张灵 童燕）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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