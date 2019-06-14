2019年全国双创活动周启幕

6月13日，参展代表在杭州“梦想小镇”主会场展示一款人工智能眼镜。 当日，2019年全国大众创业万众创新活动周正式拉开帷幕。在杭州梦想小镇主会场，从全国2200个项目中脱颖而出的170余个项目重点展示了我国创新创业的最新成果。据了解，本届双创活动周以“汇聚双创活力、澎湃发展动力”为主题，设杭州“梦想小镇”主会场和北京会场，全国各省、自治区、直辖市、计划单列市和新疆生产建设兵团同步举办系列活动。 新华社记者 黄宗治 摄

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