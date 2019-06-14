“双创”五年 亮点这边看

6月13日的杭州虽小雨淅沥，却因全国众多创业者们的到来而显得格外热情洋溢。2019年全国大众创业万众创新活动周（以下简称全国“双创”周）正式在这里拉开帷幕，主题是“汇聚双创活力，澎湃发展动力”。

记者了解到，“双创”实施5年来，我国科技创新创业取得显著成效。2018年我国日均新设企业1.84万户，市场主体总量突破1亿户，其中大量是科技型企业，仅中关村日诞生科技企业就达80家。

企业创新主体地位显著增强

“深圳创业环境很好，比较宽松，很适合我们创业。”齐悟是参加全国“双创”周的创业企业之一，该公司创始人王一介绍，其团队专注于让机器与人类流利对话交流，并能处理复杂业务。

王一此前曾在美国创业，后来发现国内创业氛围更好，政府也比较支持，于是2016年回国。“从2017年创业到现在，我们完成了四轮融资，目前已经实现盈亏平衡。”王一自豪地告诉科技日报记者。

正是无数勇于追梦的创业者，为“双创”事业注入源源不断的新鲜活力。

“近年来我国企业创新主体地位显著増强。” 科技部火炬中心主任、研究员贾敬敦说，在智能终端、无人机、电子商务、云计算、互联网金融、人工智能等领域，中国已涌现出一批具有全球影响力的创新型企业。

当然，“双创”所取得的硕果也离不开创业孵化机构的重要作用。

“发现并培养下一代中国商业领袖是我们的使命。” 创业黑马集团董事长牛文文介绍，作为国内城市产业加速服务平台，创业黑马生于“双创”，长于“双创”，目前已服务上万家企业。据统计，截至2018年底全国创业孵化机构总数达11808家，各类众创空间共计6959家，全国在孵企业和团队62万家。

贾敬敦介绍，通过加强政府引导，激活科技创业投资，政府引导基金大幅增长。据统计，国家科技成果转化引导基金累计设立14只创业投资子基金，中央财政投入56亿元，引导地方政府、金融机构、民间资本投资规模达247亿元。

依托“双创”带动经济转型

“双创”正在为经济发展凝聚澎湃动能，国内不同区域依托“双创”带动经济转型的案例不胜枚举。

贾敬敦介绍，北京市利用腾退闲置土地改造升级建设众创空间，将首钢老厂区、北京电机厂、3501服装厂等腾退空间改造成众创空间；海南省则依托复兴城打造国际离岸创新创业示范基地，实现“区内注册、海内外经营”的离岸模式，并联合海外创新中心引进国际团队。

与此同时，“双创”也正在迈出国门，走向世界。

自2017年首次走出国门以来，海外“双创”活动周已在五大洲29个国家50多个城市成功举办170多项活动。2019年海外“双创”活动周组委会继续组织、支持民间力量在“一带一路”沿线和创新型国家举办创新创业活动。

“这5年来，‘双创’在国内如火如荼。在海外举办‘双创’活动周可以更好地整合创新创业资源，启发我们的思路，同时把中国一些好的经验、资本传播到国外。”中国科协科学技术传播中心成果转化服务处处长杜新峰说。

贾敬敦介绍，为推动“双创”高质量发展，未来将进一步聚焦国家重大战略。例如，以雄安新区、粤港澳大湾区、海南自贸区等为重点，打造一批高水平的双创平台。同时围绕工业互联网、人工智能、节能环保等重大产业发展战略，建立产业孵化联盟，推动一批专业化创新创业平台，支持新兴产业发展。（科技日报杭州6月13日电 记者刘园园）

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