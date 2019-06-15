征信助力民营和小微企业融资

本报北京6月14日电 （记者欧阳洁）在14日举行的国新办吹风会上，中国人民银行副行长朱鹤新介绍，我国已经建立了全球规模最大的征信系统，目前，征信系统累计收录9.9亿自然人、2591万户企业和其他组织的有关信息，个人和企业信用报告日均查询量分别达550万次和30万次，在防范金融风险、维护金融稳定、促进金融业发展等方面发挥了重要作用。在世界银行《营商环境报告》中，我国信用信息指数已经连续三年达到满分8分，领先于部分发达国家。

个人信息保护备受各方关注。朱鹤新说，人民银行高度重视个人信息保护工作，完善征信管理制度体系，增强征信系统的技术防范措施，从技术上杜绝违规查询征信信息等问题，同时要求市场主体严格按照法规制度和监管要求开展业务活动，维护信息主体的同意权、知情权、异议权、更正权、投诉权、诉讼权等合法权益。严厉打击侵犯信息主体合法权益的行为，对违法采集、查询和使用个人征信信息违法行为采取行政处罚，加大惩处力度。

征信系统通过广泛的信息共享，有效缓解金融市场中的信息不对称难题，提升了小微与民营企业融资的便利程度。朱鹤新介绍，人民银行征信中心企业征信系统纳入了1370万户小微企业，占全部建档企业的53%，其中有371万户的小微企业获得信贷支持，贷款余额为33万亿元。此外，人民银行征信中心还建立了动产融资登记公示系统和应收账款融资服务平台，盘活小微与民营企业动产资源，助推应收账款融资交易。截至2018年底，动产融资登记公示系统发生小微企业、个体工商户初始登记176万笔，占全部登记量的47%。应收账款融资服务平台已注册小微企业7.6万户，发生应收账款融资3.1万亿元，占平台融资总额的37%。

此外，人民银行推动地方建立中小微企业信用数据库，补足征信服务短板。目前累计为260多万户中小微企业建立信用档案，其中约55万户获得信贷支持，贷款余额达11万亿元。同时，将稳妥有序地推动企业征信市场和信用评级市场的对外开放，鼓励具有特色和专长外资企业征信机构、信用评级机构进入国内市场，引进国外先进的征信技术、业务模式和管理经验。

《 人民日报 》（ 2019年06月15日 07 版）

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