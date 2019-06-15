中国经济稳中有进 长期向好有支撑

人民网北京6月15日电 （杨曦）6月14日，国家统计局在国务院新闻办公室发布了5月份主要经济数据。数据表明，今年前5月，我国经济运行总体平稳、稳中有进。当前经济运行仍处于合理区间，未来中国经济长期向好有支撑，发展前景广阔。

经济运行稳中有进 呈现四大积极特点

前5个月，工业增长6%，服务业增长7.3%；全国城镇调查失业率保持在5%左右；1-5月份全国居民消费价格上涨2.2%；贸易顺差在改善、吸引外资流入在增加，国际收支总体平稳。从经济增长、就业、物价和国际收支这四大指标来看，前五月中国经济运行总体平稳、稳中有进。

国家统计局新闻发言人付凌晖在发布会上表示，前5月经济运行呈现出了四大方面的积极特点。

特点一，需求持续扩大。从市场销售来看，5月份社会消费品零售总额同比增长8.6%，比上月加快1.4个百分点。从出口情况来看，1-5月份我国出口继续保持较快增长，同比增长7.7%，比上月加快了4.6个百分点。对欧盟、东盟等一些主要的贸易伙伴出口还要更快一些，5月份贸易顺差同比扩大接近90%，共建“一带一路”的成效在继续显现。

特点二，就业、物价形势稳定。5月份城镇调查失业率保持在5%的稳定水平，1-5月城镇新增就业达到了597万人，完成全年目标的比例达到54%。同时，居民消费价格也保持温和上涨，5月份，CPI同比上涨2.7%，其中核心CPI上涨1.6%，市场供求保持总体平衡。

特点三，创新驱动加强。创新投入在持续增加，专利申请量也在大幅增长。1-4月份，全国发明专利申请量达到了43.9万件，产业改造升级也在加快。1-5月份，高技术产业投资增长11.9%，其中研发设计服务投资增速达27.1%。制造业技术改造投资增长15%，像新能源汽车、太阳能电池等新产品的增长保持在两位数的水平。

经济发展前景广阔 长期向好有三大支撑

下一阶段来看，中国经济走势将如何？付凌晖表示，中国经济发展有非常好的支撑，中国发展长期向好的基本面不会变，长期向好的趋势仍然会保持。

一是中国的市场空间巨大。中国现在的经济总量已经位居世界第二，2018年经济总量已经突破了90万亿元，在这样大的经济体量下，每年的还是保持在6%-7%的中高速增长，2018年内需对经济增长的贡献达到了108.6%，一季度最终消费支出增长对经济的增长贡献率超过65%，说明我国市场空间非常巨大，而且增长更多的是依靠内需。

二是中国对外开放红利充足。中国是自由贸易的坚定维护者，也是多边主义的坚定维护者，积极对外开放的大门越开越大。从1-5月份进出口的情况来看，我国对“一带一路”沿线国家的进出口增长9%，积极推动“一带一路”建设的红利在逐步显现。外资方面，1-5月份引进外资数量同比增长6.8%。中国今年将举办第二次“进博会”，在与世界各国交往中，中国的发展也为世界的发展创造了红利。

三是中国产业升级潜力巨大。中国产业结构发展符合世界经济发展的一般规律，是逐步按照一产、二产、三产的比例在上升。目前看，我国第三产比重2012年首次超过第二产业，目前服务业比重已经超过50%，占据国民经济的半壁江山。但要看到，服务业比重和发达国家相比还有很大差距。目前通过结构调整，通过技术研发投入的增强，工业在向中高端发展，未来的空间相当巨大。

食品价格出现积极变化 物价稳定有基础

5月份，CPI同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大，主要是受到鲜菜、鲜果和猪肉这三类食品价格的影响。付凌晖分析，鲜菜的价格变化原因主要是由于前期气候的因素导致供应不足所产生的；鲜果的价格，像苹果、梨去年生产不足导致库存的下降，影响了今年的供给；猪肉价格的变化主要和猪瘟疫情的影响有一定关系。

目前食品价格出现了一些积极变化。付凌晖指出，从未来走势来看，鲜菜价格将随着气温的上升、供应的增加而下降；随着时令水果的上市，鲜果价格也会趋于稳定；随着夏季需求的减少，猪肉价格也会保持总体平稳，5月份猪肉价格环比下降了0.3%。

从非食品价格来看，工业品、消费品市场供给仍比较充足，服务价格今年基本保持在2%的平稳水平。从国际情况来看，5月份国际大宗商品价格也在回落，输入性的因素在减少；从货币条件来看，供给也保持总体稳健，价格持续上涨的情况条件和基础都不具备。

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