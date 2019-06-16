新中国日历·6月16日：我国第一台重型拖拉机自制成功

“我国第一台重型拖拉机——‘红旗’八十号重型履带拖拉机，最近在鞍山市灵山农业机械厂诞生。”1958年6月16日，新华社发出这样一条消息。据人民日报刊登的消息《自制重型拖拉机成功》，“红旗”八十号重型履带拖拉机发动机的功率是八十马力，牵引力达九千公斤，能在工业和农业中广泛运用。

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70年前，我国连一辆拖拉机、一台汽车都造不了，到现在已成为世界制造业第一大国。

改革开放40年来，我国机械工业产业规模不断壮大，工业增加值从1978年的97.2亿元增至2017年的6万亿元左右，增长约600倍；2017年利润总额为1.71万亿元，是1978年69.2亿元的247.6倍。机械工业产业体系不断完善，完成了从制造一般产品到高精尖产品，从制造单机到制造大型先进成套设备的转变。生产技术水平不断提升。机械主导产品技术来源中，国内占比从20世纪80年代的24.5%，上升至目前的70%。机械标准数量从1978年的3400项发展到当前的1.72万项，重点领域与国际标准一致性程度达80%以上。机械产品自给率超过85%，基本改变了20世纪先进装备主要依靠进口的被动局面。

据统计，2018年机械工业累计实现主营业务收入21.38万亿元，同比增长6.05%；实现利润总额1.45万亿元，同比增长2.18%，实现平稳运行。

《 人民日报 》（ 2019年06月16日 04 版）

(责编：庄红韬、付长超)