新中国日历·6月16日：我国第一台重型拖拉机自制成功

“我国第一台重型拖拉机——‘红旗’八十号重型履带拖拉机，最近在鞍山市灵山农业机械厂诞生。”1958年6月16日，新华社发出这样一条消息。据人民日报刊登的消息《自制重型拖拉机成功》，“红旗”八十号重型履带拖拉机发动机的功率是八十马力，牵引力达九千公斤，能在工业和农业中广泛运用。
【新闻链接】
70年前，我国连一辆拖拉机、一台汽车都造不了，到现在已成为世界制造业第一大国。
改革开放40年来，我国机械工业产业规模不断壮大，工业增加值从1978年的97.2亿元增至2017年的6万亿元左右，增长约600倍；2017年利润总额为1.71万亿元，是1978年69.2亿元的247.6倍。机械工业产业体系不断完善，完成了从制造一般产品到高精尖产品，从制造单机到制造大型先进成套设备的转变。生产技术水平不断提升。机械主导产品技术来源中，国内占比从20世纪80年代的24.5%，上升至目前的70%。机械标准数量从1978年的3400项发展到当前的1.72万项，重点领域与国际标准一致性程度达80%以上。机械产品自给率超过85%，基本改变了20世纪先进装备主要依靠进口的被动局面。
据统计，2018年机械工业累计实现主营业务收入21.38万亿元，同比增长6.05%；实现利润总额1.45万亿元，同比增长2.18%，实现平稳运行。
《 人民日报 》（ 2019年06月16日 04 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】