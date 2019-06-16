原标题：“双创”优惠减税3900亿元

时值双创周期间，国家税务总局日前发布的数据显示，今年1月至4月，各项支持“双创”税收优惠政策减税超过3900亿元，同比增长56.8%，其中今年新增政策减税约680亿元。今年以来，我国日均新增登记企业已达到了1.86万户。

目前，支持“双创”税收优惠政策已经覆盖了企业初创期、成长期、成熟期3个阶段共计80多项，为中小企业发展带来了“真金白银”的支持。国家税务总局数据显示，小型微利企业所得税减半征税范围先后由年应纳税所得额30万元以下逐步扩大到300万元以下，增值税小规模纳税人免税标准从月销售额3万元提高到10万元。

“这些减税政策和数据说明国家持续扩围科技创新税收优惠，有效推动科技创新优势加速转化为企业核心竞争力和发展驱动力。”西南财经大学教授汤继强说。

减轻企业负担，带来发展信心。“80后”罗霏创立的安特布鲁精酿啤酒有限公司正在快速走上正轨。“今年一季度小型微利企业所得税减半征税优惠政策为企业节约了8700多元税款，算下来仅这一政策全年就将省下资金3.4万元。我正打算开发新口味产品，进一步拓宽市场空间。” 罗霏对未来发展信心满满。

小微企业税收优惠力度逐年加大，有效稳定了市场主体预期，激发了创业创新活力。据统计，2018年我国市场主体已首次突破1亿户，今年以来更是实现了高速增长，日均新增登记企业1.86万户。

税务部门表示，正是这些税收优惠促进了新动能加快成长。目前，我国一系列科技创新税收优惠持续扩围，涵盖多个创新环节，不断推动企业实现换挡升级。在科技企业孵化器和大学科技园税收优惠政策方面，将国家备案众创空间、省级科技企业孵化器和大学科技园纳入适用范围，进一步优化了创业发展环境。

针对小微企业、民营企业融资难、融资贵的问题，国家税务总局与金融机构加强合作，在全国范围内开展“银税互动”助力小微企业发展活动，通过银税共享纳税信用评价结果，拓宽企业纳税信用应用范围，助力破解企业融资难题。

眼下，金融机构向小微企业、个体工商户贷款利息免征增值税的单户授信额度，已由10万元逐步扩大到1000万元，并延续实施中小企业融资担保机构有关增值税减免和所得税税前扣除政策。2019年1月至4月，仅单户授信额度提高到1000万元一项政策，就免征了增值税46亿元。

不仅如此，高新技术企业认定范围进一步扩大，软件和集成电路企业所得税优惠政策适用条件进一步放宽。其中，仅高新技术企业适用15%低税率政策，今年1月至4月减税超800亿元。据统计，今年前4个月，高技术产业增加值同比增长8.7%，高出规模以上工业增加值增速2.5个百分点。（记者 赵鹏）

(责编：庄红韬、付长超)