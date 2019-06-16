原标题：印度对28种美国产品加征报复性关税

新华社新德里6月16日电（记者胡晓明）印度政府决定从6月16日开始对28种美国输印产品加征关税。

印度财政部15日晚发布公告，宣布对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国产品加征关税。这一名单先前包含29种产品，但此次公告删除了一种虾类产品。

印度于去年6月制定上述加征关税名单，以报复美国对印度加征钢铝关税。印方多次推迟加征关税的日期，希望推进与美方相关谈判。不过，今年6月5日，美国政府以“印度未能确保向美国提供公平、合理的市场准入”为由，宣布取消给予印度的普惠制待遇，导致两国贸易关系变得更加紧张。

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