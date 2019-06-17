共享经济逐渐渗透进生活的各个角落，共享汽车作为其中的佼佼者之一，极大地改变了人们生活。

新华社发 徐 骏作

风靡一时的共享汽车，近来有些步履维艰。近日，德国汽车巨头戴姆勒旗下的共享汽车品牌Car2go宣布，将于6月30日全面停止在中国运营。而在此前，友友用车、EZZY等国内共享汽车平台也陆续宣布停止运营。与此同时，仍在运营当中的共享汽车平台日子也不太好过——停运、押金难退、用户体验差等问题成为用户集中投诉的焦点。面对困境，共享汽车将驶向何方？

车企重金投入

共享经济作为新经济模式的代表，逐渐渗透进生活的各个角落。共享汽车作为其中的佼佼者之一，极大地改变了人们的生活。

近年来，众多国内外品牌纷纷投入共享汽车市场，试图从中分一杯羹。根据前瞻产业研究院发布的《中国共享汽车商业模式创新与投资机会深度分析报告》显示，从2017年开始，新注册的共享汽车企业数量逐渐增多。截至2018年6月，国内已注册的共享汽车企业超过400家，投入运营的共享汽车数量已超过10万辆。

国有车企纷纷投入重金——今年5月28日，“东风出行”首批1000辆共享汽车在武汉投入运营。而在此前几年，一汽集团、长安集团、上汽集团也各自推出的分时租赁等共享汽车产品。民营企业重庆力帆和长城汽车也发布了“盼达用车”“欧拉出行”等共享汽车品牌。

此外，不少新能源车企和互联网公司也加入共享汽车阵营。如格罗夫氢能汽车公司日前宣布今年将在重庆生产200辆面向分时租赁市场的氢能汽车。今年3月，苏宁、阿里、腾讯等企业携手一汽、东风、长安，共同出资97.6亿元打造T3出行公司。

尽管各方对共享汽车的未来满怀憧憬时，但有专家表示，共享汽车大多仍处于大规模投入期，没有盈利，一些运营成本高、服务能力差的企业难免被淘汰。

“共享汽车与市场真正的需求还有一定距离。目前存在着资本认可但市场不认可的现象。” 中国社会科学院信息化研究中心秘书长姜奇平说。

运营问题频发

随着共享汽车的大规模布局和投入，一些问题也随之而来。新手司机发生重大交通事故、停运、押金难退、用户体验差等问题频频出现，成为影响共享汽车发展的问题。

近日，在湖南湘潭，一名23岁的大学男生驾驶共享汽车与一名推婴儿车的女子相撞，婴儿车内年仅1岁6个月的男童经抢救无效死亡。经调查，该男子在5月中旬刚刚考取驾照。同样的事故在多地都曾发生。

冒名租赁等问题也屡次出现，虽然很多共享汽车平台采用人脸识别、全程录像、定位等方式明晰出租方和承租方的责任，但仍存在漏洞。

车况不佳、存在安全隐患，同样是共享汽车的通病之一。继共享单车后，共享汽车也出现了汽车质量难保证的问题，用户不爱惜车辆、乱停乱放、拒绝处理违章甚至恶意破坏等行为屡见不鲜。

据上海市消费者权益保护委员会副秘书长宁海介绍，2018年其受理的共享汽车相关投诉超过1200件，主要集中在计费混乱、押金难退、索赔繁琐、商家推诿等方面。

发展需要时日

国际会计师事务所普华永道预测，2030年前中国共享出行市场将以32%的年均增速快速扩张。虽然共享汽车发展前景看好，但多家共享汽车平台的退出，无疑给共享汽车的发展敲响了警钟。

姜奇平说，共享经济应当是对闲置物的再利用，但目前市场上存在的问题是不断地“生产”共享物品。专家表示，“烧钱”和过度投放等方式虽然能够抢占市场地盘，但弊端却不少。大肆投入会造成企业成本增加，收入又难以支撑成本，运营就难以持续。

此外，共享汽车在服务方面也有待改进。“共享汽车想要突出重围，在用户体验、设施完善方面仍然需要不断改进，政府和社会也需要不断地完善政策和提高共享意识。”姜奇平说。

一些企业负责人表示，共享汽车发展需要社会各界大力支持。如共享汽车大多布局在人流密集区域，这些区域普遍存在道路资源、土地资源、充电设施稀缺等问题，如何破解停车、充电等难题，考验城市管理者的智慧。

(责编：白宇、岳弘彬)