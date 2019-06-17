成贵铁路乐山至宜宾段开通运营

本报成都6月16日电 （记者宋豪新）6月15日，成贵铁路乐山至宜宾段正式开通运营。这是我国《铁路工程绿色通道建设指南》颁布后，首段按照指南建成开通的绿色山区高速铁路。

成贵铁路乐山至宜宾段起于四川乐山，经犍为、屏山，到达宜宾西站，全长141公里，设计时速每小时250公里。成贵铁路从四川盆地向东南穿行乌蒙山区，对乌蒙山连片特殊困难地区的脱贫攻坚和经济发展具有重要意义。

成贵铁路是兰州至广州通道的重要组成部分，在成都与西成高铁相连，在贵阳与贵广高铁、沪昆高铁相连。

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 10 版）

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