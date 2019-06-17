广州融创文旅城投入营运

记者从广州融创获悉：投资500亿元的广州融创文旅城15日正式投入营运，大型室内滑雪场雪世界、全时恒温水乐园水世界同期开放，预计年接待游客2000万人次。

记者了解到，作为华南地区独具特色的超大型文旅综合体，占地220万平方米的广州融创文旅城，汇集融创乐园、水世界、雪世界、海世界、滨湖酒吧街等8大业态，融合了文化、旅游、商业、生活理念。同时，借助144小时过境免签、机场综合保税区、市场采购贸易方式试点等政策，广州融创文旅城将致力打造高集聚、具备综合产业功能的商旅文融合发展产业带。

随着粤港澳大湾区旅游合作不断深化，广东旅游业成为与港澳合作程度最高、发展活力最强的服务贸易领域之一。有关专家认为，文旅产业创新与融合将成为下一个旅游消费热点。（新华社广州6月15日电 记者吴燕婷）

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 10 版）

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