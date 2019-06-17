让网购变得更放心顺心舒心

6月15日，由人民网主办的2019年电商知识产权峰会在北京举行。与会嘉宾表示，近年来，中国电商知识产权保护水平不断提升，互联网大数据和区块链等新技术，为知识产权保护工作带来新思路，节约了知识产权保护成本。

会上，人民网舆论与公共政策研究中心和版权渠道部联合发布《中国电商知识产权保护创新实践研究报告（2019）》。报告对中国电商行业面临的知识产权政策法治环境和舆论环境进行深度扫描，用生动案例诠释了中国电商行业的不懈努力和长足进展。

新技术让电商知识产权保护更有力

“当前，互联网已经进入数字科技时代，知识产权的内涵和外延会发生变化，区块链、人工智能等新技术发展为知识产权保护带来了新的手段。”北京大学新闻传播学院讲席教授彭波说。

《中国电商知识产权保护创新实践研究报告（2019）》显示，近年来，我国着力改善营商环境，保护知识产权，尊重知识价值。电商行业以品牌打假、职业打假、技术打假、区块链打假等多种方式，从线上线下两个方向同时开启打假路径，维护知识产权权利人和广大消费者的合法权益，打击侵权犯罪分子，向世界展示了中国电商日益完善的知识产权保护形象。

阿里巴巴集团首席平台治理官郑俊芳介绍，阿里巴巴从设立邮箱接受知识产权投诉、建立线上打假机制、开发主动防控体系，到线上线下联动打假、多方参与社会共治，形成了“技术赋能+多元共治”的数字经济治理体系。

“区块链技术的不可篡改与交易可追溯特性，使其成为电商平台打假的绝佳技术手段。”京东集团有关负责人介绍，京东区块链防伪追溯平台已接入超过400家品牌商，覆盖12000多款商品，上链超过10亿条商品追溯数据。

根据《中国知识产权保护与营商环境新进展报告（2018）》，这些年，我国互联网领域的行政执法力度显著增强。国家版权局牵头开展的“剑网2018”专项行动，删除侵权盗版网络链接185万条，收缴侵权盗版制品123万件。

加强电商知识产权保护离不开社会共治

经过近20年的知识产权保护路径探索，目前，电商平台已逐步建立起比较完善的管理机制，从全链条各环节严格把关，从源头遏制假冒商品进入电商平台，努力为人们网上消费营造更放心、更安全的环境。

“电商知识产权保护需要权利人、电商平台、政府监管部门、新闻媒体以及公众共同努力，形成社会共治局面。”人民网总编辑罗华在峰会开幕式致辞中表示。

商务部原党组成员、部长助理、中国流通三十人论坛理事长黄海介绍，改革开放以来，中国高度重视知识产权保护工作，在知识产权保护方面进行了积极探索。去年8月31日，《电子商务法》获全国人大常委会表决通过，《电子商务法》规定了电子商务经营者包括知识产权保护在内的基本义务和法律责任，为我国电商行业的知识产权保护提供了充分的法律保障。

“加强电商知识产权保护是适应新发展趋势的必然要求。”国家知识产权局知识产权保护司巡视员毛金生说，下一步，国家知识产权局将继续加大电商知识产权保护力度，推动打造一流的营商环境，促进我国电子商务的繁荣发展。

“中国商标申请量和发明专利申请量连续多年稳居世界第一，中国知识产权保护已进入一个新的发展时期。”中国经济体制改革研究会副会长石小敏认为，要进一步通过加强知识产权保护，对外推进国际合作，对内推动经济转型，切实保障人民群众食品药品安全以及各类生活消费安全，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

国家发改委体改司试点处副处长张璐琴认为，明晰界定知识产权是加强知识产权保护的重要前提。在电商领域，关键是“数据信息”的产权，可以考虑按照数据性质分类确定产权。此外，完善知识产权治理体系是加强知识产权保护的基础工作，这离不开政府、业界和消费者的共同参与。

《 人民日报 》（ 2019年06月17日 12 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)