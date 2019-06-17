原标题：全国首个海峡城乡发展基金会进入实体运作

日前，在海峡论坛配套活动“融合发展的海沧探索”主题论坛上，刚成立的海峡城乡发展基金会进入实体运作，现场与宁夏泾源县签订乡村治理人才培训战略合作协议，加强泾源县乡村治理人才的培育工作。在对口帮扶工作中导入台湾元素，此举开大陆先河。

在厦门海沧区注册成立的全国首个海峡城乡发展基金会，是由海沧闽南文化研究会发起成立的非公募的公益性服务机构。与远在千里之外的泾源县展开战略合作，是其成立后的第一个合作案，为其顺利发展打下了良好的基础。

海峡城乡发展基金会的成立，是海沧在总结过去五年台胞社区主任助理工作的基础上，推出的台胞社区主任助理3.0版。2014年，台胞李佩珍一个人加入海沧开展乡村振兴工作，是海沧台胞社区主任助理工作的1.0版本；2017年、2018年陆续又有40多位台湾青年加入，以一个团队的方式在海沧开展乡村振兴工作，是海沧台胞社区主任助理工作的2.0版本。

在闽宁合作大背景下，海峡城乡发展基金会将整合两岸专业人士资源，发挥海沧五年来“先造人、后造物”的社区治理成果，建立海沧区与泾源县长期、紧密的乡村治理人才培训战略合作，为泾源县打造一支乡村治理人才队伍，提升乡村治理能力，从而为脱贫攻坚、乡村振兴战略探索出一条新路。

海沧区挂职干部，泾源县委常委、副县长赖大庆表示，这是海沧首创扶贫新模式。该模式引导海峡两岸专业人士参与东西部扶贫，可总结为“台湾理念、海沧经验、泾源探索”。

据了解，该基金会的合作业务将向全国推广，以强化基金会的造血功能。同时，让基金会成为台湾青年了解大陆的重要窗口，让海沧成为广大台胞台企登陆第一家园的首选地。（记者罗旭、高建进、马跃华）

(责编：栗翘楚、杨曦)