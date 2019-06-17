原标题：新一轮3000亿降费举措落地在即

7月1日起，我国新一轮3000亿元规模的降费就要正式落地。《经济参考报》记者从业内获悉，中央部门和地方都在积极备战此轮降费大幕的开启。目前，多地已经就启动第二轮降低一般工商业平均电价等作出细化部署，清理行政事业性单位收费等也在紧锣密鼓地推进。

作为我国今年为企业和群众减轻近两万亿元税费负担的重要一环，新一轮降费备受关注。今年4月3日召开的国务院常务会议明确，继降低社保费率后，从7月1日起，进一步推出包括降低行政事业性单位收费等一揽子降费举措，预计全年将为企业和群众减负3000亿元以上。

这一轮新的降费举措，包括将车库、车位等不动产所有权登记收费标准由每件550元降为80元，商标续展注册费收费标准由1000元降为500元，降低因私普通护照等出入境证照收费标准等。以及将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半，至2024年底对中央所属企事业单位减半征收文化事业建设费等。还包括降低移动网络流量和中小企业宽带资费全年约1800亿元、降低一般工商业平均电价、下浮铁路货物执行运价、减并港口收费、取消公民身份信息认证收费等措施。

随后，这轮大力度、涉及面广的降费开始落实推进。5月，国家发改委等部门印发《关于做好2019年降成本重点工作的通知》，这份任务清单圈定今年降成本的八大重点，细化成27项重点任务，涉及20余部门，直指实体企业痛点、难点。

在清理政府性收费方面，国家发改委5月14日发布通知，要求各地进一步清理规范政府定价经营服务性收费，不涉及修改相关法律法规或者地方定价目录的，要在2019年7月底前完成相关工作。随后，地方都对这一项工作进行了部署推进。近期，多地密集公布了涉企行政事业性收费目录清单，以及全国政府性基金目录清单。

降电价方面，到目前为止，国家发改委出台了两批降低一般工商业电价的措施，第一批4月1日起执行，第二批四项措施将于7月1日正式实施。两批降价措施实施后，可实现今年政府工作报告中提出的降低一般工商业电价10%的目标。

目前各地都陆续出台了具体方案。例如，湖北日前明确从7月1日起降低一般工商业及其他用电销售电价、输配电价0.067元/千瓦时，预计为市场主体减负22.71亿元。

四川电网“一般工商业及其他用电”每千瓦时下调2.23分后，从7月1日起，四川省将再次降低四川电网“一般工商业及其他用电”。预计两批次降价措施每年可减轻企业用电负担36亿元左右，降价幅度达到11.73%，降价金额和幅度均超过去年水平，在全国排名靠前，超额完成国务院要求一般工商业平均电价再降10%目标任务，渠县、资中、华蓥等一般工商业电价较高的地区，降幅达到14%以上，青川降幅甚至达到30%。

广东省发改委也于日前发文明确今年7月1日起第二次降低全省一般工商业电价。实施此次降价后，今年广东省一般工商业电价平均每千瓦时降低7.51分（含降低政府性基金征收标准），降价幅度为10.21%，年降价金额为108.05亿元。

交通方面的降成本也在推进。据交通运输部政策研究室主任、新闻发言人吴春耕介绍，2019年，通过综合施策，预计降低物流成本1209亿元。

《经济参考报》记者从中国铁路总公司获悉，继4月1日铁路货运降价降费、让利60亿元后，5月31日起，铁路部门又降低铁路专用线（含专用铁路）代运营代维护（以下简称代运代维）、自备机车货车检修服务收费，预计每年向广大货主和企业让利约9.4亿元。

同时，为推进民航降成本工作，民航多项减税政策将于7月1日起实施，包括将向航空公司收取的民航发展基金征收标准，在现行的基础上下调50%；暂停与飞机起降费相关的收费标准上浮；下调货运航空公司机场收费标准；规范通用航空在运输机场的收费标准，按照不超过运输航空的机场收费标准执行。

此外，降低网络流量资费、减半征收文化事业单位建设费等方面，相关部门和多地也都作出了部署。

专家指出，今年以来，包括增值税、个税等减税以及社保费率降低等减轻企业个人税费负担的举措开始在各个领域显现红利。可以预计，伴随新一轮3000亿元降费措施的落地，将会释放更多的红利。

以降低电价为例，厦门大学经济学院副教授孙传旺对《经济参考报》记者表示，按照我国第二批降电价具体措施测算，2018年国家重大水利工程建设基金收入降低50%，适当延长电网企业固定资产折旧年限和平均折旧率，增值税降低税率带来的空间，将分别带来降电价幅度约107亿元、1100亿元、120亿元，几项合计，预计将为一般工商业电价提供1300亿元左右的降价空间。

他表示，根据2015年投入产出表计算，电价成本在企业总生产成本中的比重为2.8%，但不同行业差异较大。电价降低的受益行业主要还是传统的高耗能企业。考虑到电力能源强度高的部门，大多是重工业部门，其产出品主要用于资本形成。因此，电价下降总体而言对刺激投资是有利的。由于消费品的电力成本较低，因此电价下降对于扩大消费的影响则相对有限。他同时建议积极扩大一般工商业用户参与电力市场化交易规模，建议加快建设电力零售市场，由零售商来参与电力市场化交易，承担电力价格和负荷波动的风险，同时降低用户电价水平。（记者 孙韶华 王璐 实习生 马晓月）

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