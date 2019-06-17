原标题：宏观数据亮点频现 新一轮稳增长信号释放

国家统计局日前公布5月宏观经济数据。5月规模以上工业增加值增长5.0%，社会消费品零售总额增长8.6%，前5月全国固定资产投资（不含农户）增长5.6%。

“总的来看，5月份国民经济运行总体平稳、稳中有进，继续运行在合理区间。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

工业方面，1-5月，全国规模以上工业增加值同比实际增长6%。5月半数以上行业增长加快，605种主要工业产品中，有325种产品产量实现同比增长，增长面较上月扩大4.4个百分点。高技术制造业增加值同比增长9.4%，高于全部规模以上工业4.4个百分点。

投资方面，制造业投资增长2.7%，比1-4月份加快0.2个百分点，成为最大亮点。1-5月份制造业技术改造投资增长15%，增速比1-4月份提高0.1个百分点，高于全部制造业投资12.3个百分点。

消费同样可圈可点。5月社会消费品零售总额32956亿元，同比增长8.6%，增速比上月加快1.4个百分点。即便剔除假期因素，“5月份的社零总额增速也保持平稳。”付凌晖说，日用品以及基本生活类商品增长10%以上；升级类商品增长不断加快；实物商品网上零售1-5月增长21.7%，快于社零总额10个百分点以上；汽车销售增长2.1%由负转正。

“随着稳定汽车消费等政策出台，叠加6月假期同比多增1天，消费在6月将继续反弹。”恒大集团首席经济学家任泽平说。付凌晖表示，中国消费增长的规模在扩大，结构在升级，对增长的贡献在提升，将成为中国经济平稳健康增长的重要压舱石。

不过，付凌晖也指出，当前，外部环境不稳定不确定因素有所增加，国内发展不平衡不充分问题仍然突出，经济持续健康发展的基础还需巩固。

专家认为，近期政策已在释放新的稳增长信号，包括中小银行增信、专项债新政等。任泽平认为，后续逆周期调节将再发力，财政货币政策组合拳将支持固定资产投资企稳，主要侧重于基建补短板、高端制造等。减税降费、放开市场准入等改革措施激发市场活力促进制造业和民间投资企稳回升。（记者 班娟娟）

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