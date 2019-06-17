前4月“双创”减税优惠超过3900亿

原标题：前4月“双创”减税优惠 超过3900亿

《经济参考报》记者从国家税务总局获悉，目前，支持“双创”税收优惠政策已经覆盖了企业初创期、成长期、成熟期3个阶段共计80多项，为中小企业发展带来了“真金白银”的支持。今年1-4月，各项支持“双创”税收优惠政策共计减税超过3900亿元，同比增长56.8%，其中今年新增政策减税约680亿元。

小型微利企业所得税减半征税范围先后由年应纳税所得额30万元以下逐步扩大到300万元以下，增值税小规模纳税人免税标准从月销售额3万元提高到10万元……小微企业税收优惠力度逐年加大，有效稳定了市场主体预期，激发了创业创新活力。

据统计，2018年我国市场主体已首次突破1亿户，今年以来又持续保持高速增长，日均新增登记企业1.86万户。（记者 孙韶华）

(责编：庄红韬、杨曦)