原标题：央行接连出招定向支持中小银行流动性

央行再次加大对中小银行的流动性支持力度。央行近日宣布，于6月14日增加再贴现额度2000亿元、常备借贷便利额度（SLF）1000亿元，加强对中小银行流动性支持，保持中小银行流动性充足。中小银行可使用合格债券、同业存单、票据等作为质押品，向人民银行申请流动性支持。

中信证券发布研究报告称，一方面，央行再贴现和SLF操作直接向银行体系注入基础货币，能够更直接、更迅速地缓解当前流动性紧张和信用被动收缩的问题；另一方面，SLF和再贴现覆盖面更广，不限于一级交易商，能够为中小银行提供直接支持；同时，央行还明确了同业存单和票据可以作为质押品，能够更好地对接中小银行的质押资产。

最近一段时间，央行呵护市场流动性意图明显，尤其是在定向支持中小银行流动性方面态度明确、接连出招。

6月2日，央行有关负责人答记者问时表示，将继续保持宏观流动性合理充裕，同时密切关注中小银行流动性状况，综合运用多种货币政策工具，维护货币市场平稳运行。人民银行对6月份影响流动性的各类因素已作了全面估计和充分准备，将根据市场资金供求情况灵活开展公开市场逆回购和中期借贷便利操作，6月17日第二次实施对中小银行实行较低存款准备金率政策还将释放约1000亿元长期资金，有效充实中小银行半年末的流动性。金融委办公室日前也召开会议，研究维护同业业务稳定工作。人民银行、银保监会、证监会强调，将继续支持中小银行健康发展，密切监测市场运行情况，严肃查处扰乱市场秩序的行为。人民银行将运用多种货币政策工具，保持金融市场流动性合理充裕，并对中小银行提供定向流动性支持。

6月10日，锦州银行发布的同业存单发行公告显示，该行拟于6月11日发行20亿元6个月的同业存单，参考收益率3.21%。值得注意的是，存单由民营企业债券融资支持工具提供信用增进。这是自去年10月末央行创设该工具以来，首次为同业存单提供增信。而在6月10日至14日这一周内，央行不仅开展了7天期逆回购，还在时隔近5个月重启了28天期逆回购。业内人士表示，受央行持续投放流动性影响，市场资金总量较为充沛，尤其是短期资金利率处在较低水平。（记者 张莫）

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