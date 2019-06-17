中欧返程班列催热中亚五国与中国贸易

原标题：中欧返程班列催热 中亚五国与中国贸易

如今，一列列被比喻为“钢铁驼队”的中欧班列成为中亚国家与中国贸易互通的重要桥梁，越来越多的进出口贸易商选择利用中欧返程班列将商品送入中国。

把本国特色商品出口至中国是众多中亚地区出口商的共同愿望。乌兹别克斯坦一家知名纺织企业的销售代表扎法尔说，每年他都要往返中国很多次，奔赴广东、浙江和江苏等地对接业务。“中国市场吸引力巨大，这几年中亚与中国的交通物流方式在不断完善，给我们双方的贸易带来了巨大便利。”

扎法尔说，近年来，企业出口货物不再选择普通火车绕道俄罗斯进入中国，而是搭乘中欧返程班列经新疆口岸到中国，运输时间大幅缩短，运费成本相应降低。

据中国铁路总公司介绍，随着中欧班列数量迅速增长，返程班列比例稳步提升，返程班列已形成以汽配、机械设备、日用品、食品、木材为主的固定回程货源。

中国外运路桥运输有限公司塔什干代表处首席代表王杰说，目前中国外运承运的中乌两国货物运输中九成以上是通过中欧班列完成的，中欧返程班列将乌兹别克斯坦的优质棉纱、甘草和皮革运往中国。

新疆新铁国际物流有限责任公司副总经理南军介绍，中欧班列乌鲁木齐集结中心自2016年投入运营以来，已发出中欧班列2000余列，可通达中亚及欧洲19个国家、26个城市。（记者 符晓波 蔡国栋）

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