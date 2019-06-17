通信业70年筚路蓝缕 铸就5G技术领跑世界

2019年6月6日，是一个特殊的日子。工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，这意味着酝酿多年的中国5G商用大幕正式拉开。

上世纪80年代，全球第一个移动蜂窝电话系统在美国贝尔实验室诞生，此后第一代移动通信系统（1G）逐渐在各国建立起来。当时，中国在移动通信领域处于绝对落后状态。但从2G开始，我国开始奋起直追，并走过了3G突破、4G同步阶段，如今中国5G技术已领先全球。这一历程仅用了30年。可以说，通信业的发展之路是中国科技抢占世界创新高地的一个缩影。

从追随到引领

如高速列车般驰骋而来的5G

5G技术就像是一场“飓风”，迅速席卷了全球。

在首批5G牌照发放之日，中国工程院院士邬贺铨接受《证券日报》记者采访时表示：“5G牌照的发放，意味着5G正式进入商用环节，所有技术和产业的准备已经到了开始落地的时候，允许各项业务进一步开放。”

在他看来，4G从建网发展到现在已有六、七年的时间，但5G的建设可能需要更长的时间。“5G产业链还需进一步完善。通过多年的提速降费，4G的资费价格已降至当初的十分之一左右，未来5G的资费会逐渐降低，终端成本将进一步下降。”邬贺铨表示。

华为5G产品线总裁杨超斌称，目前为止，华为已经在全球共签署46个5G商用合同，5G基站发货量已超过10万站，中国5G牌照的发放必然会促使华为公司在5G出货量上有快速的增长。

中国5G走在世界前列，甚至在技术上引领全球。如今，在各方力量的团结推动下，中国5G时代提前到来，5G牌照的发放更是提前了整整半年。

从1G落后、2G追随、3G突破、4G同步，到如今5G赶超落地，中国通信业筚路蓝缕， 5G技术让全球人瞩目。

1G在中国的应用有14年之久，用户数最高曾达到了660万。在那个时代，像板砖一样的移动终端大哥大形象，烙印在很多人的记忆中。在美国和英国的移动通信系统遍布全球时，中国在1G的开通并商用上晚了近10年的时间。

以数字技术为主体的第二代移动通信系统（2G）得到发展，是在上世纪90年代。1992年与1995年，2G主流制式GSM和CDMA分别在欧洲和中国香港开始商用，仅用了不到3年的时间，这一商用就在中国内地正式启动。

二十世纪90年代起，以GSM为主，IS-95、CDMA为辅的2G在中国发展迅速，用户规模急速攀升。10年后，中国的2G用户达到近2.8亿户，超过固定电话用户数，成为世界上最大的移动经营网络。2G时代出现了全球漫游的雏形，让个人移动终端真正具有了移动属性，但2G在数据业务和多媒体的应用上仍存在诸多局限。

3G让中国通信业敲开了世界的大门。1998年1月份，决定中国通信业命运的3G候选技术策略的“香山会议”召开。在“国际标准从来都是外国人的天下，中国搞移动通信标准难度非常大”的强烈质疑下，会议坚决支持中国企业向国际通信标准化组织提交3G时代的中国标准TD-SCDMA。2000年，在土耳其召开的国际电联全会上，中国提出的TD-SCDMA系统获通过，一举打破了发达国家对移动通信标准的垄断，成为全球3G时代的三大标准之一。这是中国通信技术赶超的关键性事件。

3G的发展在中国经历曲折。3G伊始，中国通信业迎来了一次转折性大事件——电信运营商的重组。在本次电信重组中，六大运营商合并为三，重组后中国电信运营商形成了三足鼎立之势，而3张3G牌照也随之发放。它让中国通信业在决策、研发、提出标准并使之产业化上积累了丰富的经验。

2012年，4G已在多国酝酿。这一阶段，我国成为全球4G发展的发动机。2013年12月份，工信部正式向三大运营商发布4G牌照。很快，4G商用实现了遍地开花。2018年，全国移动电话用户总数达到15.7亿户，普及率接近84%，随着国家提速降费政策落地，新增用户规模创10年新高。虽然4G可把上网速度提高到超过3G时代的50倍，但仍面临容量受限等问题。

从2016年开始，美日韩欧等国家和地区，开始布局和部署5G商用网络。同时，各国的主流运营商纷纷推出自己的5G规模商用时间表。

中国在这一轮竞争中，不但没有落后，反而成功地走到前列。中国投入大量资金用于5G网络技术的研发。5G频谱规划相继出台，为中国在全球5G 发展中占得先机。早在2016年，工信部就召开“5G技术研发试验”启动会。随后的两年，这一工作明显提速。去年，运营商在多个城市开展5G试点。当年12月份，工信部许可三大运营商开展5G系统试验。今年1月份，5G技术研发试验第三阶段测试结束，系统设备达到预商用水平。目前各方正加紧研发5G商用终端和芯片。随着5G牌照正式发放，预计今年年中商用终端有望规模化面世。

在这一过程中，华为的一场关键性胜利为中国在全球5G市场确定了领先地位。2016年11月份，3GPP RAN1 87次会议在美国内华达州里诺召开，展开了一场关键的短码之战，即通过竞争确定5G短码最终方案。华为经历残酷的竞争，获得了50家代表的支持，以Polar Code（极化码）战胜了高通主推的LDPC及法国的Turbo2.0方案，突破欧美垄断局面，拿下5G时代的话语权，让中国通信核心技术第一次占领制高点。

NGMNA称，5G关键能力之一是能为大规模移动用户提供在热点区域1Gbps的数据传输速率。而据IMT-2020数据显示，5G比4G具备更高的性能，体现在用户体验速率、流量密度、时延、移动性和峰值速率上。而对于3G、4G等前代通信技术而言，通信速率是判断技术能力的唯一指标。而中国华为已经在5G标准化等方面发出了最强音，成为主导者。

今天，以华为、中兴、大唐为主力的中国科技公司，成为中国5G技术的代表企业，其专利数量已经跃居世界第一。

“总体来看，目前全球在5G上按部就班。在中国，5G的发展有了一定的差异，我国3G、4G牌照发布相对较迟，无形中造成了2G、3G、4G都要追赶竞争对手的情况，不过，我们在这一追赶过程不断加速，直至到了5G，我国在技术、产业链上已领先于其他国家。” 通信产业研究专家付亮认为。

邬贺铨表示，“5G技术，已经成为全球各国争相竞逐的关键技术。5G建设和牌照发放的提速也有其深层次的背景和原因。5G牌照发放将会进一步推动产业链和商用的成熟，让运营商及产业链强化练兵，加快推动相关业务的成熟”。

5G激发增量时代再次来临

规模商用到底还需多久

3G时代，移动互联网兴起，电商蓬勃发展；4G时代，微博、直播和短视频等社交媒类应用爆发。那么5G将给人类生活带来怎样的变革？

业内人士认为，车联网、无人机、VR、物联网、3D扫描仪等终端商用将进一步提速，可能再次出现跑马圈地的竞争时代。

中国所有产业似乎都在等待5G的到来。中国5G牌照发放的那天，几乎所有的设备制造商、通信运营商都在高呼“我们准备好了”。

华为和中兴在第一时间回应：已在产业链和行业应用等方面做好全面商用准备。高通、英特尔、爱立信也纷纷表态将继续与中国的科技产业生态拓展合作。三大运营商齐齐发声：加快5G商用步伐，推进5G网络共建共享。

从芯片厂商到硬件制造商，它们很早就按照不同路径推进5G研发、产业商业化的进程，围绕5G所延伸出的移动连接技术、AI、XR技术、可穿戴、PC、车联网、IoT等布局。

准备已久的中国手机圈，也涌动起来。联想、小米、OPPO、vivo等国内主流厂商均贴合5G热点进行表态。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军，甚至同时向三大运营商伸出橄榄枝，宣称将与其共同丰富5G终端，探索5G创新应用。

业内人士认为，在5G快速带动之下，中国已成为世界移动技术市场发展的重要核心地区。在IoT领域，中国也将扮演一个中心角色的地位。

而5G催生的广阔前景也吸引了全产业链共同布局。中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》显示，2030年，在直接贡献方面，5G将带动的总产出、经济增加值、就业机会分别为6.3万亿元、2.9万亿元和800万个。

中国物联网产业协会秘书长柏斯维表示：“我国正式发放5G商用牌照，预示着2019年我国5G商用开启。这在全球通信史上具有里程碑意义。从5G开始，中国无论是从专利、标准、话语权和商用上都走在了全球的前列。”

他认为：“5G在消费物联网中会有很多应用场景，比如，游戏娱乐、AR/VR带来的体验。5G将给工业现场带来更丰富的应用场景。在智慧城市中的安防市场，原来的简单视频记录，将发展成场景化应用，做到实时数据分析处理无线传输，提高城市安防快速响应速度，提高城市管理水平从而造福百姓。尤其在存量市场改造，5G技术将促进人工智能技术、边缘计算技术为传统摄像头赋能，在不增加很多成本的基础上让普通摄像头变为AI摄像头。”

值得一提的是，除三大运营商以外，中国广电也拿到一张5G牌照，这让高清视频节目快速进入百姓家庭成为可能。

“在5G通信领域，中国已经远远将其他地区抛在后面。中国有全球最大的单一通信市场、全球用户规模最大的三家电信公司、全球领先的通信业巨头。在各大海外通信展会上，近年来中国公司占据大半份额。在世界通信领域，我们已可以越来越明显感受到中国的力量。”一位有多年通信业从业经验、长期驻扎在海外的通信公司管理层人士告诉记者。（记者贾丽）

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