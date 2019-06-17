原标题：智能机器人应用尚处在“婴儿期”

6月11日，作为上海首批人工智能试点应用场景之一的长阳创谷“人工智能应用试点园区”正式揭牌。走进园区，随处都会邂逅一些“智能机器人”，但由于人工智能在产业界的应用尚处在“婴儿期”，目前这些智能机器人还只能从事较为单一的工种。

随处邂逅“智能机器人”

警觉的巡更机器人、灵巧的割草机器人、敬业的扫地机器人、呆萌的导览机器人……在上海杨浦的长阳创谷“人工智能应用试点园区”里，各种的智能机器人随处可见，成为园区管理中必不可少的好帮手。

利用精确无线定位和人工智能的无人全自动剪草坪机器人，可以对大面积和复杂地形条件的园区、小区、商圈草坪进行智能化管理。刚走进长阳创谷，记者就能看到两台割草机器人正在不停机工作，即便是站在跟前，也很难听见噪声；通过厘米级的无线定位和全自动无线定位，可以实现无遗漏剪草和断点续剪；根据前期的定制，机器人还能割出特定的图案，制造一个“麦田怪圈”也不在话下。

往旁边的路上看去，左边是一个黑白相间的巡更机器人，正通过自己的“眼睛”（摄像头）行走在路上，它不仅可升降身高，还有多功能“视、听、气、感”监控系统，可以代替或协助人类进行安防、巡逻等方面工作。它的上班时间不止“996”，即使是在夜间，也在道路上长时间、不间断监控、巡逻，甚至可以完成防火、防化、防爆等危险工作。

道路的右边是一台扫地机器人，它的样子非常普通，和一个笨重的垃圾箱差不多，只不过它是在自动行驶，在完成工作时不忘避让行人。远处，一架充电机器人正等待顾客，它不需要专用充电停车位，兼容所有国标车型，灵活满足新能源车主的临时快充需求，与现有充电网络的相互补充。

长阳创谷总经理章弘介绍，目前园区内像这样的机器人已经有十几种，应用于制作咖啡、奶茶、冰淇淋、健身等消费和新零售领域，以及割草、巡更、充电等服务领域，创造出十几种“无人”场景。“一方面是释放人力，将智能化参与到园区管理中；另一方面也希望园区内的企业可以在这些场景中寻找新的产品灵感。”

目标瞄准“智能双创生态”

据介绍， 目前园区内已汇集人工智能产业链上下游企业约20家，占据办公空间50%以上，未来比例还将继续扩大。园区负责人说，6月11日正式“智能升级”后，园区希望能利用自有资源，以“AI新技术实验场”、“AI新产品示范园”和“AI创新企业集聚地”为目标，赋能更多初创企业，探索出全新的智能新生态。

走进园内刚刚开启的百度创新中心核心机房，可以看到三台巨型的黑色机架，如同多个电脑主机叠在一起。“这是ABC一体机，A是人工智能（AI，Artificial intelligence），B是大数据（Big data），C是云（Cloud）”。创新中心相关负责人说，它不仅包含储存硬件，还集成了软件系统，具有人工智能的深度学习算法和运力。用户只要链接到服务器，就可以对大数据进行运算处理。

园区内已经集聚了一批类似启迪之星、百度创新中心等面向AI的“孵化器”，致力于类脑芯片与片上智能研发的新氦科技等研发与转发功能型平台，以及埃森哲数字创新中心、智能云科工业互联网等可供赋能传统行业的“工具型”企业。

新技术正在加速产业生态的重塑。上海市杨浦区科委副主任沈昕说，希望园区可以实现AI创新链条式的“接力”。“AI技术或者产品，进入园区实现全程‘云’申报；拿到执照后，启迪之星、百度创新中心等平台能帮忙孵化，还可以到AI-Link人工智能理念传播平台‘秀’一场；到产品阶段，埃森哲数字中心等可以进行柔性设计，创投联盟注资产业化；最终，政府部门还可以用购买服务的形式，将产品或场景应用到园区的设计和管理中”。

人工智能应用仍处在“婴儿期”

尽管已经提出了60多年，人工智能在产业界的应用仍然处在“婴儿期”。近年来，可解释AI、超越深度学习、从大数据到小数据……AI从学术界到工业界，出现一些颠覆性的趋势与变局。前不久，微软全球执行副总裁沈向洋公开表示，人工智能不仅在工业界有黄金十年，在接下来的二十五年，也会是人工智能在科研领域的黄金时期。

上海杨浦区副区长丁欢欢说，杨浦注重在人工智能产业链各关键环节上全面布局，在杨浦的重点产业分布图上，人工智能科创企业形成生态群落式分布，形成了创智产业带、创谷产业带、环同济产业带和滨江产业带四个片区，未来还将重点打造生态群落、构建应用场景、协同创新平台和双创孵化环境。

作为拥有2400万人口的超大城市，上海人流、物流、车流、资金流、信息流密集，每天都产生和使用海量数据，是人工智能应用落地的天然实验场。上海智慧城市的建设，逐步从1.0阶段的互联网、2.0阶段的大数据，演变到3.0阶段的人工智能时代，走出了一条以应用驱动、需求导向带动基础理论研究、商业模式创新的发展路径。

“上海即将发布第二批人工智能应用场景需求，拿出更多综合性、带动性强的场景，以人工智能赋能经济高质量发展、市民高品质生活、城市安全高效运行为根本出发点，继续采取‘揭榜挂帅’机制，面向全球征集解决方案。”上海市经信委副主任张英说。（记者 周琳）

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