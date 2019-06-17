原标题：人工智能助推物流机器人技术迭代

收到拣货任务，规划最优路线，前往指定区域，引导工人快速找到位置、准确挑出商品，而后继续前往下一个目标地点，直到完成当前订单所有商品的拣选——繁琐的物流拣货流程，在“Bee Robot”一套连贯动作下似乎显得较为轻松。

这是前不久发生在中国义乌科技创业园的一幕。“Bee Robot”是一款最新研发的物流机器人，目前是中国物流机器人初涉日本市场的代表之一，已与日本公司签订了战略合作协议。“人工智能技术落地本身很有挑战，它在物流业的应用令人印象深刻。总的来说，‘Bee Robot’做得很不错。”看完机器人操作的演示，法国科学院院士、美国工程院院士马拉特（Stéphane Mallat）评价道。

“在机器人应用之前，工人们推着小推车在上万平方米的仓库内拣货，一天走上‘半个马拉松’是非常有可能的事。”在哈工大机器人集团副总裁寇宇眼中，这不仅提高了人工成本，更是对工人仓库拣货熟练度提出了比较高的要求。

显然，“Bee Robot”没有人类的这些负担和“烦恼”。该款机器人能有效降低仓库工人的工作强度和错单率，同时提高拣货效率，可替换式的载货托盘适用多种形状货品，方便工人对其部署移动，避免了工人为一个订单满仓库跑的尴尬局面。

与此同时，“Bee Robot”并不“娇贵”，对仓储基础设施改造要求小。据介绍，相比传统导航机器人，该机器人系统不需要电线、磁条，无须对建筑物基础设施进行改造，启动速度也更快。

从2017年开启研发工作以来，“Bee Robot”已经历了六代更新改造，实验样机得到了日本客商青睐。研发人员向记者透露，经测试，相对于传统仓库，该系统拣货效率可提高两倍以上，适合物流劳动力紧张的发达国家仓配市场。

近年来，中国快递物流业发展迅速。2018年“双11”当日，中国电商巨头天猫物流订单量突破10亿大关，十年来增长了3800多倍。中国主要电商企业当天共产生快递物流订单13.52亿件，同比增长25.12%。业内人士认为，在行业需求刺激下，物流人工智能技术得到了快速更新。丰富的应用场景带来的庞大数据积累、技术迭代效率是中国机器人企业的优势之一。

菜鸟网络高级技术专家李建军表示，新技术在物流行业的应用，将优化包括机器人在内的多种物流要素配置，提高效率、降低成本，持续为中国乃至世界各地的消费者带来普惠、极致的物流体验。（记者 顾小立 吴帅帅）

(责编：庄红韬、杨曦)