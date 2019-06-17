原标题：2万亿元减税降费效应显现 财政收入增速或保持低位增长

财政部近日公布数据显示，1月份至5月份全国一般公共预算收入89919亿元，同比增长3.8%。较今年前4个月5.3%的同比增速进一步回落。前5个月全国一般公共预算收入中的税收收入78493亿元，同比增长2.2%。专家预计，我国财政收入增速将保持低位增长，预计将降至2%-3%区间。

“从前5个月财政收入情况看，减税降费政策实施效果已经显现。”中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示。

今年4月1日起，2万亿元减税降费中的“主菜”—— 增值税减税效应显现。数据显示，前5个月，国内增值税30319亿元，同比增长6.8%，比去年同期回落12.2个百分点。而前4个月国内增值税26377亿元，同比增长12.4%。

“从4月份开始，随着增值税税率降低政策的落地，增值税当月净减税1113亿元，未来增值税的减税效果将越加突出，特别是制造业将成为增值税减税的最大受益者，有利于促进企业加大科技研发和创新投入、增加产品附加值含量和加快更新换代节奏，对我国经济向高端制造业、高级智能化、高质量发展模式转型起到重要的推动作用。”张依群说。

数据显示，前5个月，个人所得税4778亿元，同比下降30.7%。张依群表示，个人所得税降幅最大，达到30.7%，减税效果最为明显，从另一个侧面也反映出国家在收入分配中向家庭个人倾斜力度明显增强，家庭个人从个人所得税减税中得到的实惠最多。这为进一步拉动国内消费，推动消费转型升级提供了有效的资金支持和税收制度保障。

今年前5个月，进口货物增值税、消费税5840亿元，同比增长1.2%；关税929亿元，同比下降6.6%。

张依群认为，一方面我国部分主要商品关税税率下调，导致关税收入整体下降，表明我国对外开放步伐加快、开放力度增大，对世界经济的拉动作用和贡献正在不断增强；另一方面我国经济总体向好，国内经济需求继续增长，经济的开放度和与世界经济的融合度在不断提高。

“我国财政收入增速还会有一定的下降空间，特别是受增值税减税政策带动，财政收入会保持一个适度均衡的低位增长。预计未来财政收入会降到2%-3%增长区间后保持相对稳定。”张依群说。

在实施更大规模减税降费政策的同时，财政支出力度进一步加大。数据显示，前5个月，全国一般公共预算支出93023亿元，同比增长12.5%。

张依群认为，从财政支出情况来看，我国一般性公共预算支出明显加快，其中科技、节能环保、交通运输方面支出增长最为抢眼，增长在30%左右；其他如农林水、债券还本付息支出也增长较快，增长接近15%。

“财政支出的快速增长表明财政政策推动经济高质量发展的积极效应正在不断释放，对科技、环保等重点领域和关键环节的支出保障能力、支持力度大幅增强，财政支出结构随着减税降费政策落地和支持重点调整正在发生着根本性变化。”张依群表示，未来一般行政性开支还将进一步压缩，盘活存量、调整结构、加快进度将是未来一个时期财政支出的重点任务。（记者 包兴安）

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