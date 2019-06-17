原标题：多地调整住房公积金缴存基数和缴存额

每到六七月份，上班族的工资条就会发生一些变化。“懂行”的人都知道，这正是各地调整住房公积金缴存基数、缴存比例和月缴存限额引发的涟漪。由于每人每年的平均工资会发生变化，所以，每年的公积金也随之波动。

那么，今年的公积金缴存出现了哪些变化？这些变化影响有哪些？各地在公积金便捷使用方面又作出了哪些努力？经济日报·中国经济网记者都帮您问到了。

多地提升缴存基数上限

据不完全统计，目前深圳、重庆、青岛、长春、南昌、乌鲁木齐等多地已发布公积金调整方案，在此之前，上海已在4月1日起执行新调整的公积金缴存规定。从上述地方的方案看，调整公积金缴存基数上限是主流。业内人士表示，这意味着上班族将能从中收获真金白银。

提升缴存基数上限，似乎是多地的首选，且调整幅度均在2000元左右。例如，深圳市就将住房公积金缴存基数上限调整为27927元，较2018年上调2883元；重庆市也将住房公积金缴存基数上限调整为20441元，较2018年上调2123元；长春市新规则称，该市(含双阳区、九台区、榆树市、德惠市、农安县)2019年度住房公积金缴存基数上限调整为19730元，较2018年上限上调1696元。

不过，也有一些地方只上调了住房公积金月缴存额上限，青岛、南昌等地就属此列。据了解，青岛市将职工住房公积金月缴存额上限调整为2725元，较2018年上调219元。

提起公积金调整，不少网友看得云里雾里。公积金缴存调整的依据是什么？个人缴存怎么定？单位缴存怎么算？

据了解，根据《住房公积金管理条例》，职工住房公积金的月缴存额，为职工本人上一年度月平均工资乘以职工住房公积金缴存比例。单位为职工缴存的住房公积金的月缴存额，为职工本人上一年度月平均工资乘以单位住房公积金缴存比例。这个比例，均不得低于职工上一年度月平均工资的5%，各地因经济状况不同，各有差异。

有的网友表示，既然这样，那存缴比例岂不是越高越好？业内人士表示，为考虑到公平和各地经济承受能力，国家有关部门专门发出通知，规范住房公积金缴存基数上限。其中明确，缴存住房公积金的月工资基数，不得高于职工工作地所在设区城市统计部门公布的上一年度职工月平均工资的3倍。凡超过3倍的，一律予以规范调整。

鼓励提取公积金用于租房

当前，房地产市场在“房住不炒”的定位下日益平稳。与此同时，“一城一策”“租售并举”也在逐步落地。由此，各地在公积金使用方面，进一步向刚需购房者倾斜，向房屋租赁者倾斜。

数据最有说服力。2018年发放的个人住房贷款笔数中，中、低收入群体占95.73%，首套住房贷款占85.91%。专家表示，首套比例之高，说明炒房者已日益被挤压出房地产市场。

与此同时，2018年，住房租赁提取金额为730.40亿元，比上年增长64.22%，在各类住房消费提取中增速最快。

近来，多地通过简化公积金提取手续、调高提取额度、放宽异地购房提取等方式，鼓励上述两类人群的正常住房需求。

恒大研究院副院长夏磊告诉记者，公积金重点支持首套刚需和改善置业群体，这个政策导向十分明显。为此，很多城市限制公积金贷款购买第三套住房，限制购买第二套住房时首付比例和贷款总额。

夏磊表示，租售并举的住房租赁政策是大势所趋。公积金将在住房租赁方面发挥更加重要的作用。鼓励提取公积金用于租房一定程度上可以推动未来住房租赁的发展，进一步解决大城市年轻人的住房问题。一些城市明确规定优先支持租房提取，简化租房提取手续，并提高租房提取公积金的限额。

拓展公积金提取使用范围

随着各地公积金管理政策的优化和完善，公积金正摆脱“食之无味、弃之可惜”的尴尬状态。不少地方简化了公积金提取手续，调高了提取额度，甚至鼓励异地购房提取。不仅如此，公积金的使用范围也在拓展。除了买房，一些城市在租房、装修、大病医疗、缴纳低保等方面均可提取公积金。

《全国住房公积金2018年年度报告》显示，公积金业务办理效率不断提升。一方面，审批要件减少，职工办理住房公积金提取和贷款业务时，全面取消身份证明材料复印件；另一方面，综合服务平台建设加快，2018年末，212个设区城市基本建成综合服务平台，147个设区城市实现业务系统与转移接续平台直连，平台全年共办结转移接续业务38万笔、转移接续资金108亿元。

住房和城乡建设部有关负责人介绍，今年5月份，住建部发出《关于建立健全住房公积金综合服务平台的通知》，要求充分利用大数据、云计算等信息技术，加快服务平台建设，完善服务平台功能，丰富线上业务办理种类，有效提高离柜率，切实提高住房公积金服务便捷度。可以预见，随着通知落地，办理公积金各项业务将更加便捷。

据了解，各地也积极改进公积金服务，职工使用公积金越来越方便。例如，河北省要求今年6月底前，各市主城区审办住房公积金贷款实现“最多跑一次”。重庆市于去年9月底启动公积金归集业务网上服务大厅试点工作，通过选取主城区和部分区县100余家单位，率先开展个人开户、汇补缴等多项公积金归集业务的网上办理，等等。

(责编：杨曦、付长超)