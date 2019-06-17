原标题：民宿成线下场景体验式营销流量入口

民宿不仅仅是住所，也是一个线下的流量入口，一个体验营销的场景，超过50%的游客在抵达目的地后购买本地游产品和服务，民宿正在成为二销产品及服务的流量入口。

日前，LUCKYSAC&太极禅苑IP合作暨“福袋”新品发布会在杭州举办。LUCKYSAC懒人沙发创始人郑庆养介绍说，近年来，随着国内旅游业的快速发展，民宿业如雨后春笋应势而起。除个性化的环境、沉浸式的体验、特色鲜明的服务内容，民宿已经成为游客休闲度假倍爱青睐的生活方式之一。

相对于普通酒店行业而言，民宿打造了一个独立、真实的家庭环境,塑造贴近真实的线下生活场景，如卧室、客厅、厨房、卫生间等等,能够为入住者提供长时间深度使用和体验民宿中摆放的生活用品，如懒人沙发、严选的床垫等等，真正实现先体验后购买，增加了旅行的趣味性，体验美好的生活方式。衍生产品和衍生服务是民宿发展创新的主要着力点。民宿做长产业链，拓展相关功能，增强二销能力，多产业联动也是其增加收入来源一个重要方面。而此次发布会，也正是基于广大民宿业主和游客的热烈需求。

(责编：冯粒、袁勃)