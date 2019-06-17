民宿成线下场景体验式营销流量入口

民宿不仅仅是住所，也是一个线下的流量入口，一个体验营销的场景，超过50%的游客在抵达目的地后购买本地游产品和服务，民宿正在成为二销产品及服务的流量入口。
日前，LUCKYSAC&太极禅苑IP合作暨“福袋”新品发布会在杭州举办。LUCKYSAC懒人沙发创始人郑庆养介绍说，近年来，随着国内旅游业的快速发展，民宿业如雨后春笋应势而起。除个性化的环境、沉浸式的体验、特色鲜明的服务内容，民宿已经成为游客休闲度假倍爱青睐的生活方式之一。
相对于普通酒店行业而言，民宿打造了一个独立、真实的家庭环境,塑造贴近真实的线下生活场景，如卧室、客厅、厨房、卫生间等等,能够为入住者提供长时间深度使用和体验民宿中摆放的生活用品，如懒人沙发、严选的床垫等等，真正实现先体验后购买，增加了旅行的趣味性，体验美好的生活方式。衍生产品和衍生服务是民宿发展创新的主要着力点。民宿做长产业链，拓展相关功能，增强二销能力，多产业联动也是其增加收入来源一个重要方面。而此次发布会，也正是基于广大民宿业主和游客的热烈需求。
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】