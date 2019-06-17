原标题：多家西方媒体认为美挑起对华经贸摩擦“损人不利己”

近日来，多家西方媒体刊文表示，美国不断升级对华经贸摩擦，结果只能是“损人不利己”，损害自身国际地位，加深其与盟国裂痕，并严重破坏国际经济秩序。

澳大利亚前总理陆克文日前在《纽约时报》发表文章说，美国政府挑起对华经贸摩擦，美方通过施压迫使中方改变立场的企图无法实现。

他认为，美国政府若确实想与中方达成贸易协议，其谈判策略需做出重大调整。

针对美国政府打击中国高科技企业，英国《卫报》近日刊发文章表示，美国声称中国企业华为对5G网络安全构成威胁，但其禁止企业向华为出售芯片等行为，实际上是在打击华为的智能手机和笔记本电脑业务，与5G网络安全没有关联。

《卫报》认为，美国政府打击华为“另有隐情”。现阶段，世界上只有中国企业有实力挑战美国谷歌、苹果、亚马逊、微软等大型信息技术企业，而美国政府打击华为很可能就是要维护美国企业的垄断地位。

《卫报》指出，冷战后，美国成为世界上唯一的超级大国，但近几十年来，中国迅速让大量人口脱贫，其经济发展模式为世界提供了新选择，美国对中国施压，体现了其对新兴力量的崛起感到“不爽”。

英国《经济学人》杂志日前表示，美国政府推行贸易保护主义政策、挑起对他国经贸摩擦，制造了很坏的先例。美国把“虚张声势”当成策略，把阻止商品、数据、创意和资本的跨国流动当成武器，这不仅会对世界经济产生影响，也将削弱美国的国际地位。

美国《大西洋月刊》本月初刊文说，美欧在如何对待中国的问题上已开始出现分歧，而美方挑起对华经贸摩擦很可能加深这种分歧。美国卡内基国际和平基金会专家埃文·费根鲍姆表示，对于美国政府中有人把中国视为威胁的观点，多数欧洲人无法同意。

《大西洋月刊》表示，美国政府此前就曾试图要求欧洲盟友抵制亚洲基础设施投资银行，但没有成功。该媒体表示，如果美国政府一味对抗中国，欧洲国家无法同意美国的立场，势必会让美欧关系出现更多问题。（新华社记者）

新华社北京6月16日电

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