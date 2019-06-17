原标题：揭秘这些“藏”在实验室里的“杭州双创”

“创新创业创造”主题展现场。 记者 张之冰 摄

“2019年全国大众创业万众创新活动周”正在如火如荼地进行中，来自全国各地的创业者纷纷前来“打卡”。

“创新创业创造”主题展共设170余个展位，这些项目是从全国2200多个申报项目中精心遴选出来的。这些参展企业带来了不少大家难得一见的“硬核科技”，比如，类脑芯片、量子计算机、城市大脑、细胞工厂……

类脑芯片、量子计算机：杭州造

看上去和一块电脑的主板差不多，在各种电子元器件的右上角标明了一个日期——2019年4月30日，这是类脑计算芯片DARWIN2“诞生”的日子。

之江实验室展台前，人工智能方向研究员尹坤这些天一直在现场负责讲解。在他眼里，这块类脑计算芯片就像自己的孩子一样。“传统的芯片功耗很大，我们这个是一种以生物大脑为模型的神经拟态芯片。现在它的计算水平相当于幼儿园小朋友，再过10年可能达到小学生的水平。有朝一日进化到大学生水平，那真的难以想象。”

尹坤说，别看芯片不大，但上面可以构建百万级神经元系统，主要面向脑科学仿真、高性能目标识别等应用。

今年是之江实验室科研成果初步显现的一年：实验室自主设计的首款人工智能芯片即将试生产；基于拟态防御理论的工业互联网安全控制核心装置将于今年形成样机；人工智能开源开放平台和先进算法平台、智能大搜索平台、工业互联网安全攻防测试平台等科研基础平台也将相继建成并上线开放测试。

与之江实验室展位相邻的达摩院，这次搬来了量子计算机。“量子电路模拟器在全球率先成功模拟81（9x9）比特40层的随机量子电路，挑战了谷歌的‘量子优势’。”现场工作人员介绍说，量子计算机可广泛应用于经济、军事、科研、安全等多个领域。

进入量子硬件竞技场，是达摩院量子实验室成立以来最重要的突破。目前，新组建的量子硬件团队设立在杭州，并吸引了来自普林斯顿大学等世界顶尖研究与教育机构的多名量子科学家的加入。

据了解，量子实验室希望在5年内实现量子计算的应用演示，以展示量子计算在解决一些高价值实际问题上相对经典计算的优势，最终推出基于量子计算的商用系统。

城市大脑、细胞工厂：杭州享

和之江实验室、达摩院相比，浙江工业大学在生物催化和微生物制药创新方面的研究已经进行了20余年。现场展示的“细胞工厂”，可将再生生物质转化为各类化工产品，这是一项融合基因工程、有机合成、工程学等多学科的颠覆性新技术。

负责讲解的周海岩告诉记者，现在该项目科研团队有28人，以沈寅初院士和郑裕国院士为核心，学历全部是博士以上，这几年还吸引了不少海归人才加入。

“利用化工来合成，会有很多污染，过程也很危险，需要高温高压、强碱强酸等特殊环境。利用微生物来生产，就只需要常温常压，这是一个绿色生产的过程。”周海岩说，我国第一条阿卡波糖产业化“细胞工厂”生产线就是团队科研项目落地的经典案例，打破了国外公司的垄断，并制定了糖尿病常用药的“中国标准”，为国家节约了超过38亿元的医保支出。

在杭州城市大脑展区，一张数据治理城市的版图徐徐展开。记者体验了展区的一台“e住智能前台”机器，在酒店无人的情况下，可自助完成入住和退房。“杭州现在很多景区都可以扫脸入园，岳庙景区4个通道有3个已升级为便捷入园通道。” 杭州市数据资源管理局数据资源处处长齐同军说，杭州去年接待游客总人数为18403万人次，旅游总收入3589亿元，通过城市大脑让游客来杭“多游1小时”，全年预计可以增加100亿元旅游收入。

“我们这次展示的是杭州城市大脑2.0，从原先的城市交通向旅游、卫健、城管等领域拓展。”齐同军在现场耐心地为观展者讲解，这套系统目前囊括了旅游系统“多游1小时”、卫健系统“舒心就医”、城管系统“便捷泊车”、交通系统“畅快出行”等。通过数据融通，产生协同效应，从而产生“五减”——减流程、减环节、减项目、减时间、减费用，最终提高政府数据治理能力和体系的现代化。（记者 张丽华）

(责编：庄红韬、杨曦)