原标题：资本推动，奏响“双创”“好声音”

在创新创业的“雨林式生态”中，资本的作用恰如阳光雨露，除了资金支持之外，还在人才、政策、法律支持上给予创业企业无微不至的关怀。

在杭州这片创新创业的热土上，资本与创业生态的结合，正在不断奏响激昂的乐章。一方面，注册在本土的多家创投机构不断活跃在各个领域；另一方面，由政府引导、撬动社会资金共同参与创投过程的创业引导基金也正在形成独具特色的“杭州模式”。

在此基础上，杭州在国际化的道路上不断前行，也为创业企业带来了更多机会。在“走出去”的过程中，来自海外的资金和机构向杭州的创业企业伸出了橄榄枝，而越来越多的杭州企业，也开始寻求全球化的资源。

积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉。资本与创新创业互动的结果，是带动了实体经济的进一步提升。杭州的金融势力，正是以己之力为更多创业、创新的主体输血、供养，成为这座“创新创业天堂”的重要基石，用资本的暖意拥抱每一个心怀梦想的个体。

截至2019年4月底，创投引导基金累计投资500多家企业，全部为民营企业，其中杭州企业占64%，杭州初创企业占44%。此外，截至今年4月，引导基金获得市创投办批复的合作基金共65支，基金批复总规模约90亿元，其中引导基金批复出资高达18亿元。

2018年底全国共有超过3.5万家投资机构，其中北上深杭占比达55%。杭州的投资机构起步较晚，但一直在追赶，2017年和2018年两年，杭州新增投资机构数量跃居四大城市第一。

杭州目前已经设立了海外孵化器就地孵化高科技项目，截至2018年底，已成功引进才云科技等45家海外企业落户杭州，这些企业回国前完成融资或计划融资超过15亿元，估值超40亿元。

资本·沃土

政府引导创投资本创立“杭州模式”

在杭州，政府充分发挥中央资金的“带动聚焦”作用，创新财政支持方式，撬动各方积极性，引导政府资金、市场资金、金融资本向小微企业创业创新集聚。其中，杭州市创业引导基金的设立，更是创造了政府引导创投资本的“杭州模式”。

所谓创业引导基金，就是政府拿出一部分钱与创投机构合作成立基金，一起投资企业。在这一过程中，政府不参与具体的投资决策过程，主要以创投引导基金的引导，撬动几倍于政府投入资金的社会资本参与，推动初创期企业的快速发展，达到“四两拨千斤”的效果。

“在业内看来，引导基金采取的‘政府引导、市场决定、专业管理’的运作机制符合风险投资的行业特点。”引导基金的合作单位杭州绩优投资创始人胡敏翔表示。而独特的阶段参股、跟进投资、融资担保等较为完善的机制，又充分发挥了合作创投机构的积极性和专业性优势，能实现双方双赢。

成立十多年来，引导基金集政府和市场合力，逐渐构建起了“无偿资助-政策担保-科技贷款-还贷周转-天使基金-引导基金-上市培育”的科技金融服务链，形成了独具特色的“杭州模式”。一方面，有效发挥了财政资金的杠杆作用，引导社会资本投向杭州市重点发展的产业领域；另一方面，来自市场端的创投机构以其专业优势和资源优势，帮助企业理清思路，在规范企业管理、解决疑难杂症、整合各方资源、推进资本运作等多方面提供专业的管理支撑和增值服务。

以资本为“媒”，创业引导基金为杭州的创业圈献上了丰厚的“彩礼”。据统计，截至2019年4月底，创投引导基金累计投资500多家企业，全部为民营企业，其中杭州企业占64%，杭州初创企业占44%。此外，截至今年4月，引导基金获得市创投办批复的合作基金共65支，基金批复总规模约90亿元，其中引导基金批复出资高达18亿元。

资本·服务

民间资本“保姆式服务”创业企业

对创业企业来说，资金只是众多需求当中的一部分，除此之外，战略规划、模式打磨、产品雕琢……在企业运作的过程中，随时都会遇到问题。年轻的创业者面临复杂的竞争环境，特别需要有经验、有资源的“伯乐”出手相助。

在杭州，上千家活跃的创投机构，正是这样的“伯乐”。数据显示，目前注册在杭州本土的创投机构已经超过1800家，其中VC机构超过500家。它们充当“店小二”式的角色，为初创项目提供包括战略、法务、数据和财务、资本市场、公共关系与市场营销、政府关系、招聘等投后一揽子管理服务，从各方面为创业企业赋能。

杭州本土的创投机构海邦基金正是“伯乐”当中的一员。作为全国第一家老海归帮扶新海归创业的风投机构，海邦人才基金成立以来，对海归创业提供了无微不至的帮助：给企业的发展战略出谋划策，协助企业组建团队、开拓市场，帮助企业对接政府资源……甚至海归回国后在住房、子女教育等生活方面遇到问题，海邦基金也会为其提供周全的解决方案，堪称“海归保姆”。

而这全方位的“贴心服务”，正是源于创投机构对创业企业的了解。身为一位“老海归”，海邦基金的CEO梁刚非常清楚海归回国创业的短板。由于在政策、国内市场行情方面情况掌握得不够全面，以及资金、资源等方面的缺乏，海归回国创业之路可谓筚路蓝缕。“海邦所做的就是把海外的人才、智力引到国内，因为我们的投资人都是老华侨、老海归，本身在国内有很多资金和资源以及经验。”梁刚如是说。

谈到投资方对企业的帮助，纳晶科技总经理高磊生非常感慨，“在我们的发展历程中，投资人给了我们很大信心，无论是对公司还是对公司管理层。”

纳晶科技是一家科技型企业，主要从事量子点材料的研发和推广。对纳晶科技这样的科研型创业企业来说，科研成果的转化需要较长的时间积累，大量的前期投入不可避免。这个过程中，投资方的作用就显得尤为重要。“投资机构毕竟接触过大量的项目和多个不同的领域，视角更具前瞻性，会站在行业发展前景、国家战略等高度上对企业未来发展进行判断。”高磊生说。

杭州发达的民营经济和活跃的民间资本，正在给创业创新注入源源不断的“活水”。数据显示，2018年底全国共有超过3.5万家投资机构，其中北上深杭占比达55%。杭州的投资机构起步较晚，但一直在追赶，2017年和2018年两年，杭州新增投资机构数量跃居四大城市第一。

资本·拓展

海外招商引智“一条龙”

栽下梧桐树，引来凤凰栖。

杭州早已将创新创业放在了国际化的赛道上。杭州的创业企业不仅要“走出去”，优秀的国际资源更是要不断地“引进来”，让杭州市的创新创业生态更加繁荣。

在这个过程当中，资本无疑是一支重要的力量。通过资本的撬动，可以让这个过程更快、更精准。2014年以来，杭州全力推动创新“走出去”，通过与硅谷孵化器等合作，让引导基金合作的创投机构与海外孵化的优秀人才、项目进行不定期对接，直接去海外就地孵化高科技项目，并吸引人才回归落户杭州。在这个过程中，通过资本的投入，杭州逐渐形成了贯穿企业孵化、生产、营销等环节的“人才+资本”模式。

在这个过程中，一方面，是利用资本来撬动项目，把优秀的项目引进国内；另一方面，是不断搭建桥梁，为国内的项目对接海外的广阔资源。如天堂硅谷、赛伯乐等创投引导基金合作机构，近年来都在不断地努力拓展“引进来”的渠道。“我们在以色列、德国和美国硅谷、洛杉矶、波士顿等全球科技高地设立海外基金、开拓合作窗口，利用资本的纽带关系，通过资本引才的模式，为杭州引进数字经济人才。”浙江赛伯乐投资管理有限公司创始合伙人兼总裁陈斌表示。

通过这些“有形之手”的推动，为创新创业提供了充沛的“阳光雨露”。首先就是极大地推进了“引智”的过程。就拿最为前沿的人工智能技术来说，2017年杭州经济技术开发区、博将资本与国外孵化器Silicon Catalyst共建首期1亿元机器智能产业基金，打造了一个以机器智能为特色的Silicon Catalyst（中国）跨境孵化器，1年时间里已引进项目5个，预计在5年之内引进机器智能科技项目50个以上，为杭州市人工智能技术的发展打下了有力的根基。

其次，“引进来”的举措还发挥着强大的杠杆效应，不断撬动国际资本，赋能杭州的创业创新环境。杭州目前已经设立了海外孵化器就地孵化高科技项目，截至2018年底，已成功引进才云科技等45家海外企业落户杭州，这些企业回国前完成融资或计划融资超过15亿元，估值超40亿元。

资本·腾飞

全方位推动企业“凤凰涅槃”

在杭州这片创新创业的热土上，创业企业不仅要“飞得更好”，还要“飞得更高”。除了让创业企业站稳脚跟、发展壮大，还要让优秀的创业企业充分对接资本市场。

2017年10月，“凤凰行动”计划的落地，让创业者的梦想绽放出了更多色彩。作为杭州本土优秀创业者的一员，母婴互联网公司“妈妈去哪儿”的CEO李晓星回忆起去年11月底举行的与浙江省股权交易中心（以下简称“省股交”）的签约仪式依旧十分激动。在省股交的帮助下，她白手起家创办的“妈妈去哪儿”正式进入上市培育阶段。

“自2016年12月在省股交挂牌以后，我们得到了规范治理培训、融资路演、产业对接等基础服务，还获得大量低成本融资。”李晓星坦言，得益于省股交等多家金融机构的助力，公司迅速驶上“快车道”，迈入了发展的全新阶段。

“对‘妈妈去哪儿’的帮扶，只是近年来省股交落实‘凤凰行动’计划，培育上市公司的一个缩影。省股交要成为拟上市公司培育的‘孵化器’。”据省股交董事长蒋潇华介绍，目前省股交共有挂牌企业6816家，大部分为科技型、创新型中小微企业。其中，转入新三板的94家，在沪、深、港三地交易所上市的有3家。

蒋潇华表示，为了让这些科创型小微企业从“雏鸟”长成“凤凰”，省股交还全面启动 “5115”企业成长工程，力争在2020年前，完成“挂牌5000家、股改1000家、拟上市培育100家、上市并购50家”的目标，打造“浙里凤凰”上市培育服务全流程，孵化企业走向更高层次资本市场。

而科创板的正式推出，更是为杭州的创新创业环境注入源源不断的活水。杭州金融业服务科创类企业从此驶入了“快车道”，带来了令人欣喜的成果。2018年10月，在“凤凰行动”计划启动一周年之际，杭州市金融办首次发布83家重点拟上市企业名单，并于今年1月16日进行第一次更新。而就在今年5月9日再次更新的重点拟上市企业名单上，企业数量从102家增加到了115家，其中鸿泉物联网、虹软科技、当虹科技、安恒信息、杭可科技5家已经申报科创板上市的明星企业也榜上有名。

杭州市金融办相关负责人说，在制订市级重点拟上市企业认定标准中，将“创新创业”型、科技型、成长型企业纳入“凤凰行动”计划重点拟上市企业培育工作。杭州金融业将为这些企业的上市排忧解难，第一时间联合交易所、头部券商等开展培训和辅导，为科创企业解读最新政策，同时还联合税务等政府部门举办培训讲座，为拟上市企业答疑解惑。（记者 吴宛青）

(责编：庄红韬、杨曦)