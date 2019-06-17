原标题：杭州双创再添两个“新物种”

吃人工饲料的蚕宝宝，茧丝品质达国标5A级以上。记者 张之冰 摄

昨天，2019年全国双创活动周在杭州未来科技城发布“新物种”，来自巴贝集团的“蚕宝宝”和来自杭州尚越光电的能卷曲的充电器亮相发布会。

天天“新物种”发布是本届全国双创活动周主办城市杭州所推出的重点活动，从6月13日到19日，来自13家科技公司的14件“新物种”将一一发布。“新物种”重点聚焦新知识、新技术、新发明、新模式，通过这个窗口，将展示一批和人们生活息息相关的科技创新成果。

昨天发布的两个“新物种”，带着十足的“科技范儿”亮相，又有什么看点呢？

新物种1 了不起的蚕宝宝

不吃桑叶吃饲料，茧丝品质可达国标5A级

“吃人工饲料的蚕宝宝，你见过吗？”白白胖胖的小家伙在“天天新物种”发布区一亮相，就引来大批参观者的围观。

这些蚕宝宝和一般的蚕不同的是，它们吃的是玉米粉、番薯粉、桑叶粉等原料合成的人工饲料，个头更大，蚕丝品质更优。

这些蚕宝宝来自巴贝集团有限公司。据该公司董事长金耀介绍，人工饲料工厂化养蚕技术突破了季节性难题，将改变只吃桑叶的传统养蚕产茧方式，“蚕可以一年四季365天全天候采茧，茧丝品质达国标5A级以上。”

金耀还现场算了一笔账：受桑叶产量和季节限制，过去要产1万吨鲜蚕茧，需要10万蚕农才能生产，如今在养蚕工厂里，只需要200名工人就能完成。在恒温恒湿无菌的生产车间里，蚕宝宝被置于饲养盘中，盘底铺人工饲料，蚕的整个生命周期都可以在这里完成。

据了解，巴贝集团工厂化养蚕项目系统集成了品种、饲料、生产工艺、防病体系、环境控制、人工智能等多项创新技术，创新开发了一套标准化、集约化、规模化、常年化、可复制的现代化养蚕模式。

在展览现场，不少小朋友都啧啧称奇，甚至还有人要现场购买蚕宝宝和饲料。金耀说：“通过蚕桑分离，工厂化养蚕为传统农业转型升级、推进产业跨界发展提供了更多想象的空间。”

新物种2 能折叠的充电器

电池厚度不到50微米，居然还能太阳能充电

外形酷似一个卷轴，轻巧而结实，方便携带、收缩自如，这款充满未来气息的产品——一体化太阳能卷轴充电器。折叠屏的手机大家见过，但卷曲的充电器，还是第一次见，发布会现场赞叹不绝。

别小瞧这款能卷起来的充电器，它集成了三项“黑科技”：全球最薄柔性薄膜太阳能电池片、独特的柔性封装材料和工艺以及全球首款太阳能快充控制电路。

其中，CIGS超薄柔性太阳能电池片实现了5纳米的生产工艺，电池总厚度不超过50微米，仅仅是传统晶硅太阳能电池的1/200。

这款电池就来自咱杭州企业——杭州尚越光电科技股份有限公司。据该公司董事长任宇航介绍，这款卷轴充电器或将颠覆新能源应用模式，未来可有效实现能源的可移动、全天候、高效率供应。

数据显示，这款一体化太阳能卷轴充电器耐候性好，有良好的减震、耐磨、耐冲击等特性，在恶劣环境下也不易脆化，即使在使用3000小时后也不会发生断裂和破损。（记者 刘金洋）

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